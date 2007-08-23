Сказочный сад возле дома

Обычный двор жилого дома в Минске жильцы превратили в сказочный сад. Здесь и улей, и колодец и даже прудик с кувшинками.

Свои владения Наталья Лишко показывает с особой гордостью. Недавно этот дворик ничем от других не отличался. Сегодня он напоминает райский уголок. Здесь и улей, и колодец, и даже прудик. Раньше, вспоминает Наталья, даже рыбки водились. Пока местные коты золотых не приметили.

Пять соток пустой земли благоустраивали больше года. Сама природа помогла воплотить идеи. Обычные камешки превратились в божьи коровки и гусеницы. Ветки от веников в декоративный заборчик. Если сначала хозяйка справлялась одна, то впоследствии подключились соседи: кто с рассадой поможет, а кто игрушки для райского уголка принесет. Однако основная поддержка и помощь, говорит Наталья, от семьи.

Сегодня этот дворик никогда не пустует: одни приходят отдохнуть, другие - перенять опыт, а кто-то просто сфотографироваться. Знают не только дворик, но и хозяйку. Ее имя у всего района на слуху.

За примером Натальи Лишко потянулись соседи. Некоторые также разбивают клумбы, украшают цветами балконы. И возможно уже совсем скоро весь дворик по улице Сухаревская будет двором высокой культуры.

