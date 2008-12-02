Продажа пиротехники в Беларуси разрешена лишь в специализированных магазинах

Такие изделия необходимо хранить в сейфах и на металлических полках, должно соблюдаться и раздельное хранение товара. В соответствии с постановлением Совмина продавать пиротехнику развлекательного назначения можно лишь с 1 декабря по 15 января. Продажа такой продукции несовершеннолетним в возрасте до 15 лет запрещена.



Пиротехника относится к товарам, ограниченным к перемещению через таможенную границу Беларуси. Отметим, нарушение правил использования пиротехнических изделий чревато штрафом до десяти базовых величин. Совершенное повторно в течение года нарушение, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин. А если использованная пиротехника повлекла по неосторожности смерть человека, либо причинила телесные повреждения или ущерб в крупном размере, применяются меры уголовной ответственности.