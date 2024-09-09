Присягу гражданина Беларуси в Минской ратуше принесли 30 иностранцев

В присутствии своих родных представители Ирака, Ирана, Украины, России, Таджикистана торжественно поклялись быть преданными закону, истории, традициям и культуре нашей страны. Теперь они могут официально назвать Беларусь своей второй родиной. Подписав указ о приеме в гражданство, глава государства обоснованно оказал высокое доверие каждому из новых граждан. Многие из них живут здесь много лет: трудятся на благо страны, создали семьи.

Исраа Аднан Абдула: Я живу в Беларуси уже 7 лет. Я родила два мальчика, они белорусы. Тут у нас семья, у меня муж, свекровь. Тут мне очень нравятся люди, все добрые, все хорошие.

Анна Огарева:

Живу с 2018 года. Приехала – родилась дочь, в 2022 году родился сын. Очень красиво, очень нравится местность, уютно, чисто, люди добрые, приветливые. Чувствуется разница – там, где я жила, и здесь. С самого начала, как только я первый раз приехала, я сказала, что очень аккуратно, красиво, доброжелательные люди.

Каждому «новому» гражданину Республики Беларусь вручили памятные сувениры и поздравительное письмо. Символично, что церемония прошла накануне Дня города и Дня народного единства.