Прикарпатье требует перезахоронения праха Бандеры в Украине

В Ивано-Франковске из представителей местной интеллигенции созданя комиссия по перезахоронению праха Степана Бандеры на Прикарпатье.

Возглавляет комиссию профессор истории Роман Петрив. «Герои Украины должны лежать в родной земле» — говорит он и надеется на широкую поддержку в мире, везде, «где только есть украинцы». В качестве мест погребения предлагаются село Стар Угрынив, где родился проводник ОУН, город Калуш или Ивано-Франковск.

Петрив подчеркивает, что инициаторы не хотят привлекать к этому ни одну политическую партию, только украинскую диаспору и беспартийных меценатов, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Украинскую правду».

Сейчас могила Степана Бандеры расположена в Мюнхене, на кладбище Вальдфридгоф.