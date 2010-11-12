Александр Лукашенко: То, что делает клуб БАТЭ для Беларуси, ни одно министерство не сделало

В Борисове Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки нового стадиона. БАТЭ — самая успешная и титулованная в белорусском футболе команда. Однако нынешняя домашняя арена клуба не отвечает требованием УЕФА.

Поэтому было решено возвести новый стадион. Арена сможет вместить 13 тысяч зрителей. Проект выглядит достаточно футуристично. Архитекторы учли даже акустические свойства площадки — звуки от скандирующих болельщиков будут усиливаться.

Александр Лукашенко:

То, что делает БАТЭ для страны, ни одно министерство не сделало. Когда они «квасят» Нидерланды, занимающие одну из ведущих позиций в мире, второе место они заняли в мире… Слушайте, они разделали под орех эту команду без вариантов. Как они играли! Это дорогого стоит. Все начинают искать Борисов. Беларусь – слабо представляют, но представляют, Минск – что-то где-то (слышали – ред.). Но Борисов? Это что за город? А Что такое БАТЭ? И они начинают искать. Это дорогого стоит.

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

Стадион соответствует уровню УЕФА 4 звезды, где можно проводить групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги УЕФА. Для нас это грандиозный проект и вы сами видели, как красиво все это смотрится на макете, и, надеюсь, все это воплотится в жизнь. В чем мы не сомневаемся. Будем играть на прекрасном стадионе.

Президент попросил борисовчан пригласить его на открытие стадиона. А 2 декабря Александр Лукашенко будет болеть за БАТЭ. В этот день команда встретится с киевлянами в рамках матчей Лиги Европы.