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Минтруда: Работа по совместительству в Беларуси возможна не более чем на 0,5 ставки

13 ноября 2010 13:24
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На круглом столе в газете «Звязда» представители Министерства труда и социальной защиты ответили на вопросы о совместительстве.

При устройстве по совместительству предъявлять трудовую книжку не нужно. Как нет и необходимости делать в ней соответствующую запись. Запись о совместительству может быть сделана только по желанию самого работника, например, для подтверждения стажа определенной работы. В таком случае запись в трудовую книжку должен делать нанимателем по основному месту на основании документа, свидетельствующего о работе по совместительству, и в частности - на основании приказов о приеме и увольнении совместителя, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Для устройства по совместительству согласия основного нанимателя не требуется. Как, кстати, нет в законодательстве и нормы, которая обязывала бы работника сообщать основному нанимателю о таком обустройство. С совместителей может заключаться как трудовой договор, так и контракт - с предоставлением повышения тарифной ставки или оклада. Причем в таком случае минимальный срок контракта также составляет один год, а максимальный - пять лет. Работа по совместительству возможна не более чем на 0,5 ставки. Согласно постановлению Совета Министров № 1695 от 10 декабря 2007 года, определять режим ненормированного рабочего дня для совместителей запрещается. Ограничения по количеству мест работы в законодательстве не предусмотрено - соответственно, есть право работать по совместительству в двух или даже в трех организациях, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

# общество

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