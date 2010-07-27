Президент Сирии увидел Минск с высоты птичьего полета

Сирийский Президент в арабском мире считается одним из самых прогрессивных лидеров. Он увлекается современными информационными технологиями и компьютерной техникой и без переводчика общается на английском и французском. И сегодня в Национальной библиотеке он запросто заказал себе литературу о Сирии.

Сегодня второй день официального визита в Беларусь Президента Сирии. Александр Лукашенко и Башар Асад продолжили общение в формате «один на один». Встреча прошла в Национальной библиотеке. В центре внимания лидеров были вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Президент Беларуси пригласил своего сирийского коллегу пообедать в семейной обстановке. В общей сложности главы государств общались более трех часов.

А до этого Башар Асад в течение часа изучал «белорусский алмаз знаний». Сирийский Президент в арабском мире считается одним из самых прогрессивных лидеров. Он увлекается современными информационными технологиями и компьютерной техникой и без переводчика общается на английском и французском. И сегодня в Национальной библиотеке он запросто заказал себе литературу о Сирии.

Президент Сирии признал Национальную библиотеку богатым источником информационных и научных исследований. И с удовольствием оставил запись в Книге почетных гостей, пообещав, что внимательно изучит каталог библиотеки и диск о ней, которые ему сегодня подарили. Башар Асад не отказался посмотреть на Минск с высоты птичьего полета. Правда, при этом сирийский лидер пожаловался на жару и непривычную для него влажность воздуха.

А в первой половине дня глава Сирии побывал на Минском заводе колесных тягачей и МАЗе.