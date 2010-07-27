Социально-экономический статус городов-спутников поднимут за счет современной инфраструктуры

Уровень жизни здесь будет не ниже, чем в Минске.

В первый город-спутник, который построят в Смолевичах, пустят электрички и скоростные трамваи. Там будут современные сады, поликлиники и учебные заведения. За городскую черту вынесут и несколько промышленных предприятий, что позволит создать дополнительные рабочие места. Поэтому стоимость квадратного метра в городе-спутнике будет сопоставима со столичной.

Через пять лет в Смолевичах планируют поселить около десяти тысяч человек. Для них создадут специальную систему льготных кредитов.

Сергей Козловский начальник управления градостроительства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Как только начинают строиться такие жилые образования, появляется покупательский спрос, появляются частные инвесторы, которые также начинают вкладывать ресурсы своих предприятий, что значительно повышает статус этих населенных пунктов.