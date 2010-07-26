В вузах начали объявлять проходные баллы для абитуриентов

Вступительная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую, и в течение этой недели станут известны имена всех бюджетников, поступивших на дневное отделение.

- Я уже здесь и наплакалась, и насмеялась, и безумно счастлива — все эмоции, которые, в хорошем смысле, можно собрать, у меня уже были.

Для этой мамы все волнения уже позади. И пусть сегодня в БГУ назвали первых студентов лишь военного факультета и иностранцев, уже точно известно – ее дочь будет учиться в самом престижном вузе страны. Узнать проходные балы можно было не только реально — в самом университете, но и виртуально — в интернете.

Анна Чаплинская, абитуриент:

Только что узнала, выбежала к родителям. Папа все говорил, что он старый, а подкинул меня выше потолка. Мама тоже очень счастлива.

Андрей Жуков, абитуриент:

Я сомневался: передо мной было еще 50 человек с высокими баллами. Но тоже, когда узнал, звонил родителям.

Аня и Андрей учились в одном классе. Не сговариваясь, выбрали один вуз и даже один факультет. Аня рискнула – в этом году в БГУ появилась новая специальность – аэрокосмические и радиоэлектронные системы и технологии. И не прогадала. Ведь заявки на будущих выпускников белорусские предприятия подают уже сегодня.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии Белгосуниверситета:

У нас есть договоренности с белорусскими предприятиями. На всех этих ребят есть заявки уже на следующий выпуск. Причем предприятия уже присылают заявок больше, чем мы набираем.

У одних волнения позади, другие продолжают штудировать учебники. В вузах второго потока сегодня начались первые внутренние экзамены. На те факультеты, где принимали просто три сертификата ЦТ, зачисление пройдет в ближайшие дни. А вот абитуриентам, которые выбрали творческие дисциплины, предстоят дополнительные испытания. Всего же в нынешнем году статус «абитуриент» на статус «студент» сменят около 103 тысяч молодых людей.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии Белгосуниверситета:

Первый этап прошел очень спокойно, организованно. Правила приема в этом году не менялись, не менялся даже график работы приемной кампании. В силу этого и абитуриенты, и родители, и учителя были в курсе того, как будет проходить эта кампания, исходя из опыта двух последних лет.

Окончательные результаты вступительной компании 2010 года бюджетники дневного отделения узнают до 1 августа. Кому удача на этот раз не улыбнулась, может стать студентом платно — вузы будут принимать документы вплоть до 6 августа.