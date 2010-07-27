В летних лагерях дети играют во взрослых!

Вторая смена летнего лагеря «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи заканчивается тотальной распродажей. Самый ходовой товар — изделия ручной работы.

Дети мечтают поскорее стать взрослыми. В лагере их мечты хотя бы на один день сбываются.

Сикрет (или, как говорят дети, «сикрик») — местная валюта. Егор за два часа заработал полтинник.

Здесь все к их услугам! Почувствовать себя королевой красоты —пожалуйста! Какая девочка не мечтает о профессиональном макияже!? Для самых смелых — татуировка. Бабочками на щеках тут уже никого не удивишь. Были бы деньги!

В этом лагере ребенок проживает полноценную взрослую жизнь — зарабатывает деньги, а потом тратит их по своему усмотрению.

А зарабатывают тут как могут. Целый месяц ребята устраивали шоу и соревновались в эстафетах. За удовольствие платили не они, им!

Сегодня на продажу Яна выставила очередной шедевр. Сказочный цветок оценила в 3 сикрета. А вот у Никиты в лагере конкурентов нет — он организовал массажный кабинет. За здоровьем к нему выстраиваются очереди.

Дети играют во взрослых по полной программе. Самых богатых ждет аукцион. С молотка, без сомнения, уйдут все сувениры. Уж больно ценные лоты — личные вещи любимых воспитателей.

Евгений Буржуйс, заместитель начальника летнего оздоровительного лагеря «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи:

Я принес книжку Маслякова «Мы начинаем КВН». Я получил ее на Сочинском фестивале. Детям, я думаю, тоже будет интересно. Кто-то принес кружку «Что? Где? Когда?» — кто занимается. Игрушки кто-то свои детские принес.

А вот этот аттракцион по посещаемости побил все рекорды. Здесь исчисления идут уже не на десятки, а на сотни сикретов. Пощекотать себе нервы не прочь даже первоклашки.

В казино пробиться оказалось делом непростым. Надеющихся на удачу оказалось слишком много. У крупье на всех желающих не хватает фишек. Те, кому улыбнулась фортуна, зря времени не теряли. Тратили деньги, с умом.

Здесь работает… ЗАГС. Желающих закрепить отношения росписями в красочном свидетельстве немного. К такому делу нужно подходить со всей ответственностью. И хоть кольца не из золота, а из фольги, волнения от этого у молодоженов ничуть не меньше.

Здесь каждый день — как праздник. Попасть на него хотят многие. Но не всем хватает места. За лето в лагере оздоравливается не меньше шестисот детей.

Оксана Раптунович начальник летнего оздоровительного лагеря «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи:

Каждый час у них чем-то занят. Каждый день они ходят к психологам, на компьютерные игры... С ними работают наши организаторы. Проводятся физкультурные минутки на свежем воздухе. Они играют вокруг Дворца, выходят к Комсомольскому озеру…

Надежда Бука и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ.