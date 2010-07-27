В летних лагерях дети играют во взрослых!

Дети мечтают поскорее стать взрослыми. В лагере их мечты хотя бы на один день сбываются.
Сикрет (или, как говорят дети, «сикрик») — местная валюта. Егор за два часа заработал полтинник.
Здесь все к их услугам! Почувствовать себя королевой красоты —пожалуйста! Какая девочка не мечтает о профессиональном макияже!? Для самых смелых — татуировка. Бабочками на щеках тут уже никого не удивишь. Были бы деньги!
В этом лагере ребенок проживает полноценную взрослую жизнь — зарабатывает деньги, а потом тратит их по своему усмотрению.
А зарабатывают тут как могут. Целый месяц ребята устраивали шоу и соревновались в эстафетах. За удовольствие платили не они, им!
Сегодня на продажу Яна выставила очередной шедевр. Сказочный цветок оценила в 3 сикрета. А вот у Никиты в лагере конкурентов нет — он организовал массажный кабинет. За здоровьем к нему выстраиваются очереди.
Дети играют во взрослых по полной программе. Самых богатых ждет аукцион. С молотка, без сомнения, уйдут все сувениры. Уж больно ценные лоты — личные вещи любимых воспитателей.
Евгений Буржуйс, заместитель начальника летнего оздоровительного лагеря «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи:
Я принес книжку Маслякова «Мы начинаем КВН». Я получил ее на Сочинском фестивале. Детям, я думаю, тоже будет интересно. Кто-то принес кружку «Что? Где? Когда?» — кто занимается. Игрушки кто-то свои детские принес.
А вот этот аттракцион по посещаемости побил все рекорды. Здесь исчисления идут уже не на десятки, а на сотни сикретов. Пощекотать себе нервы не прочь даже первоклашки.
В казино пробиться оказалось делом непростым. Надеющихся на удачу оказалось слишком много. У крупье на всех желающих не хватает фишек. Те, кому улыбнулась фортуна, зря времени не теряли. Тратили деньги, с умом.
Здесь работает… ЗАГС. Желающих закрепить отношения росписями в красочном свидетельстве немного. К такому делу нужно подходить со всей ответственностью. И хоть кольца не из золота, а из фольги, волнения от этого у молодоженов ничуть не меньше.
Здесь каждый день — как праздник. Попасть на него хотят многие. Но не всем хватает места. За лето в лагере оздоравливается не меньше шестисот детей.
Оксана Раптунович начальник летнего оздоровительного лагеря «Чабарок» Минского государственного дворца детей и молодежи:
Каждый час у них чем-то занят. Каждый день они ходят к психологам, на компьютерные игры... С ними работают наши организаторы. Проводятся физкультурные минутки на свежем воздухе. Они играют вокруг Дворца, выходят к Комсомольскому озеру…
Надежда Бука и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ.