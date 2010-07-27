Башар Асад посетил Минский автомобильный завод и Минский завод колесных тягачей

В столице Сирии — Дамаске — начинает развиваться сеть общественного транспорта. МАЗ готов поставить широкую гамму автобусной техники для перевозки пассажиров. Сейчас идут переговоры о создании совместного предприятия по сборке техники МАЗ в Сирии.

Официальный визит Президента Сирии в нашу страну продолжается. Сейчас в Национальной библиотеке проходит встреча в формате «один на один» Александра Лукашенко и Башара Асада. Высокий зарубежный гость также совершит обзорную экскурсию по Национальной библиотеке.

Утром глава Сирии побывал на Минском автомобильном заводе. На территории предприятия устроили выставку тех моделей автотехники, которые наиболее востребованы в Арабской Республике. В частности, Башару Асаду показали МАЗ-5316 грузоподъемностью десять тонн. Именно такие полноприводные автомобили эксплуатируются в пустынях и участвуют в трак-триалах. В целом, за годы сотрудничества из Минска в Сирию было продано более пяти тысяч МАЗов. Сейчас белорусский производитель предлагает ближневосточным партнерам пассажирские автобусы. Башар Асад сегодня лично провел тест-драйв одной из флагманских моделей.

В столице Сирии — Дамаске — начинает развиваться сеть общественного транспорта. МАЗ готов поставить широкую гамму автобусной техники для перевозки пассажиров. На ближайшие пять лет внутренняя потребность Сирии оценивается в 5 тысяч городских и 3 тысячи междугородних автобусов. Сейчас идут переговоры о создании совместного предприятия по сборке техники МАЗ в Сирии. Недалеко от Дамаска уже готовят площадку для будущего завода.

Александр Захарик, главный конструктор ОАО «МАЗ»:

МАЗ предлагает более 200 моделей и около 2000 модификаций техники — сирийцам есть из чего выбрать. Для Сирии, несомненно, мы найдем наилучший вариант для их климата, ил людей, их дорог и для их потребителя.

Башар Асад побывал сегодня и на Минском заводе колесных тягачей. Здесь Президент воочию увидел гордость белорусского военпрома. Вниманию высокого гостя предложили лучшие образцы современных военных машин, продемонстрировали их возможности, показали производство. Особенно впечатлили иностранного лидера качество, уровень исполнения и разнообразие модельного ряда оптического оборудования, производимого белорусским предприятием. Совместное предприятие по производству оптического оборудования планируют создать с участием сирийского капитала.