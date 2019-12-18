Президент подписал указ, упрощающий строительство жилья для многодетных

В соответствии с документом в ближайшие два года предусмотрено строительство домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовке, вблизи деревни Зацень.

Предусмотрена также продажа уже возведенного жилья и оказание господдержки при строительстве. Таким образом, планируется сократить очереди многодетных семей в Минске и выполнить требования главы государства о направлении их с 2021-го на строительство жилья в течение одного года с даты постановки на учет нуждающихся. Сейчас в этом списке почти шесть тысяч семей.