Заказал телефон – получил песок в коробке. Что нужно помнить, покупая товары в Интернете

Заказал телефон – получил песок в коробке. Жертвами мошенников все чаще становятся покупатели интернет-магазинов. Ведясь на красивую картинку, люди, по сути, покупают кота в мешке. Посылки приходят по почте, но что внутри, узнать клиент может только после оплаты.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы покупаем в интернет-магазине, мы должны помнить, что помимо чека должны быть какие-то гарантийные обязательства. Если же мы покупаем бывшие в употреблении товары, мы должны понимать, что согласно закону о защите прав потребителей, они обмену и возврату не подлежат. Нечистые на руку продавцы предлагают брендовые товары с баснословными скидками, при этом, как правило, требуют аванс или задаток, чаще всего в иностранной валюте.

Александр Костюкевич:

В таком случае мы должны сразу понимать, что, скорее всего, это мошенники. Если физическое лицо берет в качестве платежа валюту, идет административная ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией объектов правонарушения либо без конфискации. Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо принимает валюту – штраф от ста до двухсот базовых величин с конфискацией валюты либо без.

Эксперты советуют осуществлять онлайн-покупки в надежных и проверенных магазинах, которым доверяют миллионы. У таких торговых площадок внушительный послужной список и много положительных отзывов. Площадка объявлений «Куфар» в борьбе с недобросовестными продавцами запустила собственный сервис доставки. Теперь делать покупки онлайн стало проще и безопаснее. Марина Латышева, заместитель директора по развитию площадки «Куфар»:

Куфар-доставка – это абсолютно уникальный и безопасный сервис доставки, который в отличие от доставки наложенным платежом позволяет вам проверить посылку, осмотреть, работает или не работает и только после этого платить.

Зона доставки нового сервиса включает все крупные города. За пересылку от отделения до отделения покупатель заплатит пять рублей, доставка курьером на дом – обойдется в девять. Марина Латышева:

В случае, если вы усомнились, что товар оригинальный, вы можете отказаться от товара, вернуть его продавцу, при этом никто ничего не будет платить, за доставку оплатит «Куфар». Также все наши посылки, которые мы доставляем, они застрахованы от любых повреждений, от утери.