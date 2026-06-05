Прямой эфир

Беларусь и Кыргызстан на бизнес-форуме в Бишкеке подписали соглашения и контракты на 5 млн долларов

05 июня 2026 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Контракты и соглашения на сумму более пяти миллионов долларов подписаны во время официального визита белорусской делегации во главе с премьер-министром нашей страны в Кыргызстан. Минск и Бишкек намерены нарастить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Кыргызстан намерены к 2030-му увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов.

Беларусь и Кыргызстан на бизнес-форуме в Бишкеке подписали соглашения и контракты на 5 млн долларов-2

Основой взаимодействия выступает торгово-экономическая сфера. Несмотря на внешние вызовы, сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Задача – закрепить этот тренд и обеспечить его устойчивое развитие, в том числе за счет расширения товарной номенклатуры и углубления кооперационных связей.

Беларусь готова активизировать участие в совместных проектах, опираясь на взаимодополняемость экономик и преимущества членства в ЕАЭС. В Кыргызстане есть производственные площадки, человеческие ресурсы. Беларусь готова поделиться технологиями, организовать стажировки специалистов в нашей стране на соответствующих предприятиях. 

Беларусь и Кыргызстан на бизнес-форуме в Бишкеке подписали соглашения и контракты на 5 млн долларов-4

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции. В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Отдельное внимание уделено промышленной кооперации. В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования. Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе расширения линейки поставляемой сельскохозяйственной коммунальной специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана.

Беларусь и Кыргызстан на бизнес-форуме в Бишкеке подписали соглашения и контракты на 5 млн долларов-6

Беларусь предлагает Кыргызстану увеличить поставки отечественной карьерной техники. Для этого имеется возможность привлечения кредитных ресурсов на выгодных условиях. Также наша страна намерена активизировать сотрудничество и в строительной отрасли.

Важным направлением остается взаимная торговля продовольственными товарами. В Бишкеке развивается сеть специализированных торговых точек, где реализуется отечественная продукция. Белорусская сторона считает перспективным и углубление взаимодействия в сфере животноводства, включая селекционную работу, а также семеноводства. Придается большое значение и развитию гуманитарных связей. Беларусь и Кыргызстан регулярно взаимодействуют в рамках ЕАЭС и СНГ, где выстроен конструктивный и предметный диалог. Кроме того, стороны продолжают активную совместную работу на площадке ООН. 

# Александр Турчин # Беларусь-Кыргызстан

Другие новости рубрики

Все новости
Как перестать думать о бывшем партнере – объяснила психолог
05 июня 2026 11:58

Как перестать думать о бывшем партнере – объяснила психолог

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики
05 июня 2026 11:57

Почувствовать себя пилотом – рассказываем о интерактивной экспозиции Музея авиации и космонавтики

Тысячи верующих съехались в Полоцк на день памяти преподобной Евфросинии
05 июня 2026 11:42

Тысячи верующих съехались в Полоцк на день памяти преподобной Евфросинии