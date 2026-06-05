Беларусь и Кыргызстан на бизнес-форуме в Бишкеке подписали соглашения и контракты на 5 млн долларов

Контракты и соглашения на сумму более пяти миллионов долларов подписаны во время официального визита белорусской делегации во главе с премьер-министром нашей страны в Кыргызстан. Минск и Бишкек намерены нарастить взаимный товарооборот до полумиллиарда долларов к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Кыргызстан намерены к 2030-му увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов.

Основой взаимодействия выступает торгово-экономическая сфера. Несмотря на внешние вызовы, сохраняется положительная динамика взаимной торговли. Задача – закрепить этот тренд и обеспечить его устойчивое развитие, в том числе за счет расширения товарной номенклатуры и углубления кооперационных связей. Беларусь готова активизировать участие в совместных проектах, опираясь на взаимодополняемость экономик и преимущества членства в ЕАЭС. В Кыргызстане есть производственные площадки, человеческие ресурсы. Беларусь готова поделиться технологиями, организовать стажировки специалистов в нашей стране на соответствующих предприятиях.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Мы намерены не только наращивать объемы товарооборота, но и диверсифицировать его структуру, включая поставки промышленной, сельскохозяйственной, фармацевтической и продовольственной продукции. В ходе состоявшихся сегодня переговоров были предметно обсуждены направления дальнейшего движения вперед. Отдельное внимание уделено промышленной кооперации. В частности, обсудили реализацию совместного проекта по созданию сборочного производства электротехнического оборудования. Видим перспективы углубления взаимодействия по компонентной базе расширения линейки поставляемой сельскохозяйственной коммунальной специальной техники, востребованной в экономике Кыргызстана.