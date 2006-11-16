"Преступления против интересов службы"

Эту тему обсуждали 16 ноября в Минске на научно-практической конференции организованной городской прокуратуры. Участники форума - судьи, сотрудники милиции и Комитета госбезопасности, а также ученые говорили о методах борьбы с коррумпированными чиновниками. Прокурор города Николай Кулик отметил, что случаев взяточничества в Минске стали выявлять больше. За 9 месяцев правоохранительными органами столицы было установлено около 200 фактов, когда "не чистые на руку" чиновники брали взятки.