Мир против курения!

Сегодня отмечается Международный день отказа от курения. По традиции он отмечается в третий четверг ноября.

По прогнозам экспертов, в XXI веке курение унесет миллиард жизней. Уже сегодня почти 30 % всех опухолей человека и смертей от рака вызвано этой вредной привычкой. В Беларуси за последние 10 лет из почти 400 тысяч больных раком примерно треть заболела из-за своего пагубного пристрастия. Поэтому в Беларуси необходимо ужесточить контроль за соблюдением запрета на курение в общественных местах, считают в Минздраве.

Увеличения стоимости сигарет - одна из мер профилактики курения. По мнению медиков, это несколько уменьшит количество курильщиков. Однако подорожание сигарет может привести и к тому, что люди будут покупать лишь дешевые табачные изделия. А чем ниже качество сигарет, тем они опаснее для здоровья. И все же главными мерами, направленными на профилактику курения, должны быть не административные запреты и наказания, а просветительская работа, считают в Минздраве. Решение бросить курить каждый должен принимать осознанно.