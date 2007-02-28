Прямой эфир

Преступление и наказание

28 февраля 2007 12:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Принцип неотвратимости наказания будет существовать всегда. Об этом еще раз напомнили в Прокуратуре республики, где шла речь о совершенствовании будущей работы.В качестве примера журналистам озвучили некоторые цифры. Число раскрываемости тяжких преступлений в прошлом году увеличилось. Установлены виновные в совершении более девятисот убийств. И в целом сократилось число особо тяжких преступлений. Между тем, в ведомстве отметили, что органы прокуратуры не всегда могут вовремя выявить и пресечь. А потому, призывают к помощи граждан.
# общество # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 февраля 2007 09:37

Беларусь и Азербайджан сближают расстояния

28 февраля 2007 09:37

Улица Маяковского в Минске станет в два раза шире

27 февраля 2007 13:50

Зданию Национальной библиотеки Беларуси снегопады не страшны