Преступление и наказание

Принцип неотвратимости наказания будет существовать всегда. Об этом еще раз напомнили в Прокуратуре республики, где шла речь о совершенствовании будущей работы.В качестве примера журналистам озвучили некоторые цифры. Число раскрываемости тяжких преступлений в прошлом году увеличилось. Установлены виновные в совершении более девятисот убийств. И в целом сократилось число особо тяжких преступлений. Между тем, в ведомстве отметили, что органы прокуратуры не всегда могут вовремя выявить и пресечь. А потому, призывают к помощи граждан.