Зданию Национальной библиотеки Беларуси снегопады не страшны

Уникальная конструкция способна самоочищаться. А традиционная уборка снежного покрова производится лишь с открытой смотровой площадки и кровли стилобата.

Нынешняя зима уже вторая по счету для "кристалла". Время эксплуатации позволило убедиться, что 50-миллиметровое стекло не промерзает, а снег не налипает на поверхность, осыпаясь естественным образом. Лишь на самом верху установлено обогревающее оборудование для таяния снега. Отсюда собранная в лоток снеговая вода по специальным отводным каналам уходит вниз.

Тем временем сильный снег, прошедший минувшей ночью на территории Беларуси, затруднил ситуацию на дорогах. Осадки принёс циклон, который сформировался над югом Дании. Тем временем, коммунальщики расчищают в эти дни не только дороги, но и крыши. К этим работам в Минске будут привлечены и профессиональные альпинисты. Среди них - и те, кто имеет опыт восхождения на высочайшие точки планеты. Работать они будут в профессиональной экипировке. Традиционно, самые опасные участки на крышах - места возле водосточных труб, которые часто забиваются льдом. Особое внимание уделяется домам со скатными и полускатными крышами.