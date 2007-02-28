Улица Маяковского в Минске станет в два раза шире

По четыре полосы в каждую сторону плюс тротуары. В этом году начнётся реконструкция её участка от улицы Семёнова до Чижевских.

Изменения коснутся и моста рядом с Лошицким парком. Он станет более современным с инженерной точки зрения, и более старинным по архитектурному стилю.

Мост на улице Маяковского рядом с Лошицким парком был построен почти полвека назад. Тогда это была самая окраина города, и даже трудно было представить, что по мосту когда-нибудь будет двигаться столько транспорта. Эта единственная дорога, которая соединяет центр с микрорайоном Лошица. Поэтому появилась острая необходимость в реконструкции.

В зоне охраняемого ландшафта невольно оказался совсем невзрачный мост. Но архитекторы всё исправят. Вскоре это сооружение станет достойным соседом Лошицкому парку. Точнее, мост станет продолжением парка с одной стороны, а с другой - частью большой транспортной артерии, которая возьмёт на себя нагрузку всё возрастающего потока машин.

Архитекторы не поскупились на декоративные изыски: торшеры в ретро-стиле, в перильном ограждении чугунные художественные элементы, облицовка из керамического камня и, конечно, индивидуальная вечерняя подсветка.

Планируется, что работы по реконструкции улицы Маяковского и моста начнутся уже в этом году и завершатся приблизительно за два года. Движение на время реконструкции будет перекрыто лишь частично.