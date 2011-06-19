Пресс-конференция Александра Лукашенко 17 июня. Полная видеоверсия

Большая часть вопросов касалась экономической ситуации, того, что сегодня происходит в магазинах, на предприятиях, на валютном рынке. Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с тем, что момент сейчас непростой - девальвация, рост цен, паника на рынках, - советники, по его словам, даже пытались отговорить от такой встречи. И тем не менее она состоялась.

О пути развития

Социально-экономической модели развития белорусского государства быть! Мы от нее ни на йоту, ни на шаг не отступим. Мы шли своим путем. И мы будем им идти.

Я еще раз хочу повторить и попросить вас и всех белорусов. Всех, кому сегодня нравится ситуация, не нравится, и кто пытается воспользоваться этой ситуацией. Нам надо работать на свою страну, на свой народ. Если мы этого не будем делать - да, сегодня не такая критическая ситуация, но если мы будем сами себе подбрасывать гадости - мы потеряем страну. Потеряем. Сегодня уже по периметру стоят и щелкают зубами - быстрей бы мы упали.

Еще раз подчеркиваю, этого не будет.

Об экономике

Многие говорят: "Надо провести структурную перестройку экономики и реформирование".

Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, что мы понимаем под словом "реформирование". Я вот попросил, чтобы мне прямо сейчаc дали структуру нашей экономики. Промышленность - 27 процентов, сельское хозяйство - 7,5, строительство - 11, транспорт, связь - 9,5, торговля, общественное питание - 11,1 процента, услуги, налоги и так далее - 33,9 процента. Скажите, что надо еще раздробить? У нас химия и нефтехимия, лесная и деревообрабатывающая промышленность, станкостроение, машиностроение и так далее. Это все структура экономики. Нам говорят, надо ее изменить. Я согласен. Кто мне даст триллион долларов для того, чтобы изменить структуру экономики? И сколько для этого надо лет? Вот эта структура "неправильная", конечно, не для Беларуси создавалась даже не десятилетиями, наверное, 100 лет как минимум. Сегодня ее можно изменить. И это было бы правильно, если бы мы ее создавали, привязывая к тем источникам сырья, которые у нас есть.

Об импорте

Сегодня люди переживают, что цены высокие, а некоторые - импорта не хватает. Но купить в магазине и поесть - есть что? Денег не хватает? Несколько месяцев - и мы выйдем из этой ситуации. Мы об этом тоже поговорим отдельно.

Но главное, что мы можем произвести свое! И если вообще будет катастрофа, закроем границы и будем покупать только то, что нам надо по импорту. Но всегда одеться и поесть у нас есть и будет. Конечно, не дай Бог, чтобы нам пришлось перекрывать границы, как это мы сегодня делаем по отдельным товарам.

О приватизации

Нам говорят, реформы - это приватизация, продать предприятия. Я не против, но если бы это была ваша собственность или вы были на моем месте, вы бы прежде всего подумали о том, что - да, продать можно, но подороже. Так же? Задешево никто не продаст, тем более это не мое. Не дай Бог, я бы продал хоть одно предприятие не так, как надо, меня бы с землей сровняли и сказали, что я коррупционер, себе в карман положил деньги. Хотя и так уже говорят, но никто в моем кармане чужих денег не нашел. Поэтому ладно, приватизируем "Беларуськалий", к примеру, или, как говорят, МАЗ, БелАЗ. Вы знаете, кто сегодня точит зубы на наши предприятия и прежде всего такие, как "Беларуськалий", где рентабельность 70 - 100 процентов. Это предприятие, которое в лучшие годы нам приносило 3,5 млрд. долларов за год валюты. Это предприятие, которое по дешевке продает нашему сельскому хозяйству калийные удобрения. Примерно в 3 раза дешевле, чем сегодня на рынке, то есть содержит еще и сельское хозяйство. И сегодня говорят: давай приватизируй его, БМЗ, МАЗ, БелАЗ, нефтепереработку и так далее.

Поэтому еще раз подчеркиваю, чтобы не говорили - я против приватизации. Самое ценное предприятие, одно из ценных, у нас "Беларуськалий". Я публично об этом говорю: мы даже это предприятие готовы приватизировать. Условия прописаны, чтобы развивалось предприятие, чтобы его не закрыли, чтобы работники получали каждый год больше заработную плату, социально были защищены и главное, чтобы модернизировалось это предприятие. То есть придешь, купишь, но вкладывай средства, чтобы оно развивалось, как делаю это я. Вот такое условие - оно нормальное, оно принимается. И я назвал сумму: 30 млрд. долларов. Приходите, будем решать.

Об ответственности Правительства и Нацбанка

Многие говорят: "Кто виноват? Почему Президент до сих пор не "отрезал" некоторым головы?" На это я хочу сказать: "Уважаемые, я вижу объективные причины и субъективные. Я вижу, кто виноват и не виноват". И я сказал: "Да, есть люди, которые за это должны ответить". Они, в конце концов, считали... Но пеплом голову посыпать нельзя, потому что если даже Национальный банк осуществил излишнюю эмиссию денег и вбросил их в экономику, то я вам только штрихами обрисовал то, что сделано. Начиная вот от этого зала и заканчивая сельским хозяйством, комбайнами, оборотными плугами, сеялками, веялками, нефтепереработку модернизировали и прочее. Куда мы только не вложили деньги! В здравоохранение. Этого же ничего не было. Это колоссальнейшие деньги. Чего мы мечемся? Чего мы посыпаем пеплом головы и кричим: "Давай, Лукашенко, режь!" Я же знаю, кто подбрасывает эти идеи. Нам что, еще на эту панику и ажиотаж, который мы переживаем, наложить кризис власти? Вот тогда будет конец. Я же это прекрасно понимаю, и поэтому вы меня не наклоняйте, дорогие друзья. Я не только говорю тем, кто так думает, но и тем, кто вчера задавал вопросы моим представителям: "Когда Лукашенко кого-то "зарежет"?" Виноват будет - "зарежу". Сейчас надо успокоиться и спокойно пережить эти времена. Мы всe равно восстановимся. Сегодня уже на Западе многие ваши коллеги говорят о том, что это не кризис в Беларуси, это всe пройдет. И я согласен. Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас были паника и ажиотаж, которые привели к массовой скупке валюты в обменниках и в результате резкому скачку цен. И мы были вынуждены, я отдал такое распоряжение, контролировать ценообразование. Если бы не контролировали, было бы еще хуже.

О курсе рубля

Я долго молчал, но потом сделал вывод: 5 тысяч за доллар - это даже завышенный курс для Беларуси. Завышенный. Пока есть отложенные ожидания, пока еще кое-кто хочет купить автомобиль до 1 июля и побыстрее и так далее. Спрос на валюту сохраняется ажиотажный. Вы хотите, чтобы я его удовлетворил? Чтобы кто-то автомобиль купил, кто-то шмотки какие-то на Черкизовском рынке, еще что-то? Можно. Но одномоментно надо миллиард, а может быть, и 2 миллиарда долларов из золотовалютных резервов вбросить сегодня на рынок. Вы готовы? Я нет. Потому что эту валюту получат те, которые могут или подождать, или вообще они не должны ее получать. Приносишь в страну валюту - трать. Не приносишь в страну валюту - не надейся, что ты ее получишь. А отдать "челночникам" или прочим спекулянтам, которые завтра купят шмотки и привезут к нам в страну... Они тоже, наверное, нужны, коль люди их покупают. Но в этой ситуации надо привыкать к своему. Из кризиса мы должны выйти с меньшим импортом.

...Сегодня некоторые говорят по валюте. Надо сделать 10 тысяч за доллар - он потом упадет. Кто это говорит? Это говорит тот, у кого есть валюта. Я не говорю, как он ее приобрел. Ему какой нужен курс? 10 тысяч. Он продаст по 10 тысяч. Но никто не думает, что 10 тысяч - это еще один всплеск цен, который население и государство не выдержат. И начнется хаос. Да, и нет необходимости уже, все поняли. Сегодня за 10 тысяч даже на "черном" или "сером" рынке валюту не продают. Как мне докладывают: "Пять с половиной, иногда за 6". Но меня же толкали за 10. И только выдержка нас в этом отношении спасла.

О пенсиях и зарплатах

Пенсии один раз повысили. Мной было принято решение: в августе еще раз повысим пенсии, в сентябре - ноябре еще раз поднимем. Мы выведем пенсионеров, студентов, государственный сектор примерно на тот же уровень, что был до этого ажиотажа. Поэтому впрок ничего не закупайте. Что касается предприятий, то я даже здесь их сдерживаю: как рост цен не должен быть резким, так и зарплаты. Если только мы сейчас начнем бешеными темпами повышать зарплату, ждите новой волны инфляции, то есть сразу же поднимутся цены. Поэтому это делать надо постепенно, что мы и делаем в государственном секторе. И частный сектор на это ориентируем. Мы спокойно в течение нескольких месяцев при отсутствии этого ажиотажа и гвалта вырулим на ту высоту, на которой мы должны находиться. Чтобы спокойно строить свою жизнь.

О регулировании

Слава Богу, что примерно 30 процентов оптовой и государственной торговли я сохранил у государства. И слава Богу, что конкретные предприятия, супер-, гипермаркеты и прочие строились по моему разрешению. Не так просто их было построить. Я настоял, чтобы их построили. И эти бизнесмены в какой-то степени мне обязаны. Мы к ним обратились, потому что они сегодня осуществляют основную торговлю: ребята, трудно. Давайте, потерпите. Пускай там рентабельность будет небольшая. И они отозвались. А если бы этого не было? Поэтому в этой ситуации я вмешался. Кому-то не нравится. Но я так решил. Я имею право принять это решение, и, как оказалось, оно справедливое.

Об эффективности

Не буду спорить, что частник подсчитает лучше государственного директора. Но вы знаете, если придет частник на "Беларуськалий" и там будет рентабельность не 80 процентов, как сегодня, а 82, наверное, мы что-то получим, но немного. Не надо обожествлять частника! Не надо из него делать священную корову. Успокойтесь. Эффективность у нас пока не лежит в сфере государственное предприятие или частное? У нас конь не валялся по эффективности в других направлениях. Например, зависит ли эффективность производства от цены на газ? Конечно, зависит. Что, частник придет и изменит цену на природный газ? Нет. Он будет кушать этот газ по этой цене.

Если мы 60 или 70 процентов природного газа направляем на производство электроэнергии, там надо повышать эффективность. Правильно? Надо, но это новые турбины, которые стоят миллиарды. И будет ли частник это делать, если он возьмет эту ТЭЦ? Вопрос эффективности нашего производства в разнице цен. В высоких ценах на энергоносители и прочее. А там частник или государство - пока разницы нет. Пока государственное предприятие, которое нормально функционирует и рентабельно, нет необходимости резать.

О девальвации

Это тяжелая вещь. Вы видите по обстановке в обществе. Поэтому мы вынуждены импортерам помогать. Выделять валюту для того, чтобы не обрушить эти предприятия. А для экспортеров это нормальная ситуация. Главное, чтобы мы это время не "проели". Главное сейчас - извлечь выгоду из этого и посмотреть на другую сторону: не только все плохо, для предприятий это хорошо. Надо вложить деньги в модернизацию и повышение качества продукции. Я всегда предупреждаю руководителей: на наши МАЗы, БелАЗы, МТЗ, калийные удобрения, на нефтепродукты качественные спрос хороший. И деньги это приносит немалые. Хоть их и не хватает.

Но завтра конкуренция может быть жестче. А если мировой кризис, сузится потребление? Возьмут только качественное. Поэтому я ориентирую руководителей вкладывать деньги в этой ситуации в повышение качества. Это главное!

Поэтому да, к сожалению, дважды мы приходили к этой непопулярной мере. Но не погибли же! После той девальвации мы же нормально жили. И после этой будем нормально жить.

О спонтанных акциях

Бывают небольшие акции. То ли молчание, то ли мычание. Мне докладывают. В огромной массе информации, которую я получаю с анализом за сутки, за неделю, в средствах массовой информации я подобное что-то читал. Что касается акции по бензину... Я вам честно скажу. О ней узнал через несколько дней после того, как уже принял решение по понижению цен на топливо. Прочитал информацию, что там кто-то где-то что-то заблокировал. Но как-то даже внимания на это не обратил. Потому что другой информации хватало, более серьезной, более важной. И когда мне об этом доложили, я Министру внутренних дел задал вопрос: а что там за акция была у тебя, что на несколько часов пришлось по другим маршрутам пускать автомобили? Он мне начал рассказывать. Я ему говорю, еще такая акция - и ты без погон. Вот вся моя реакция была на эту акцию. Это не потому, что я против каких-то акций. Но мы же после теракта в Минском метро определились: хотите акций - давайте определим место. Горисполком определил и все ознакомлены. Там - пожалуйста, на автомобилях, на повозках, на лошадях, на упряжках собачьих, оленьих, что угодно в рамках приличий проводите. Но если ты блокируешь проспект Независимости, мешаешь другим людям - а там же достаточно десятка автомобилей, я так понимаю, чтобы заблокировать весь проспект и мгновенно пробка создастся в несколько километров, - на это надо реагировать жестко. Поэтому в этом плане я упрекнул министра внутренних дел за нерасторопность. И предупредил, чтобы подобные вещи пресекались мгновенно. Или там мычащие, топающие на Октябрьской площади. У нас запрещены, кроме государственных собраний и мероприятий на площадях Независимости, Октябрьской и Победы, подобные сборища. Но если запрещены, почему вы идете на нарушение? Значит, вы чего-то хотите? Если вы хотите выразить свое мнение, я вас услышу и на Бангалор. Я вас услышу. Но только не надо себя ставить в пику закону и власти. Поставите - соответствующая будет реакция.

Вот в интернете призывы: "Стань героем!" Приди на площадь и стань героем.

На кого этот лозунг рассчитан? На людей, которые не дружат, извините меня, с мозгами и еще в жизни ничего не видели и не понимают. Вот они эту массу собирают, как это было в Египте, других странах, а потом, когда их будет несколько десятков тысяч, придут верховоды и эту массу оседлают.

Вы думаете, это пацанье, основной массе которых 17 лет, они что, по зову сердца туда пришли? Да нет. Это же молодежь. Я прекрасно понимаю. Я помню, каким я сам был: неуправляемым порой. Поэтому к этому надо спокойно относиться. Но то, что у нас кое-кто пытается вот эти технологии внедрить и освоить в Беларуси, - это правда. Мы это видим. Государство будет в это вмешиваться.

Я как Президент, просто как человек скажу. Дорогие мои! Вы должны понять одно: что вот так начинает раскачиваться страна. "Стань героем!" По такому призыву появляются "герои", которые в метро совершили террористический акт. Это не на ровном месте. Это потому, что мы создаем основу. И появляются люди, у которых сознание, поведение, мозги не такие, как у всех. Люди с особенностями. Как этот человек, который совершил теракт, и его дружок. Они другие. И они это понимают так, как они понимают. И действуют так, как они хотят, чтобы стать "героями". А это потом нам тяжело обходится. Дорого нам это обходится.

Пока мы спокойно разговаривали. Может, люди не слышали, не сориентировались и прочее, а следующую акцию мы будем расценивать как выпад не только против власти, но и народа. Соответственно будем вести себя, в рамках закона. Бери читай закон и смотри, что будет. Вот что я хотел сказать по этому поводу.

О ценах

Я не хочу, чтобы люди заходили в магазин, как в музей, - посмотрели и пошли. Для меня это боль. Что касается бензина, я не хочу, чтобы вы из меня делали в связи с этим какого-то героя. Это плохо, что мы откручиваем цены. Хорошо, что мы еще это можем делать, можем благодаря тому, что мы и там создали управляемую систему. Да, сегодня более разумная цена. Оптимально? Какое ж это оптимальное, если у нас цена 70 центов, а в Украине 2 доллара? И массово идет вывоз топлива за пределы. Так же, как и по другим товарам. У нас на молочные и мясные - в 2,5 - 3 раза ниже цена, чем в России. Разные методы мы используем, чтобы сразу не выравнивать эти цены. А может быть, и не надо будет. Когда мы придем к определенному, устойчивому курсу рубля.

Меня в ситуации с топливом волновало не столько - как вот здесь говорили - "стоп-бензин". А то, что бензин, солярка - это продукты питания, одежда - это всe. Потому что это надо перевезти, это надо произвести, без этого не обойтись.

И я видел, что будет завтра с продуктами питания. Что мы не удержим тогда эти цены. Поэтому я принял это решение. Это не какой-то героизм. Вот я умный, и я это только увидел. Это и другие видели. Может, не так остро это воспринимали, как я. Но я Президент страны. Меня народ избрал. А не Правительство, не министров, не чиновников. Я должен обостренно это чувствовать. Поэтому, исходя из эмоций, целесообразности и экономики, я принял такое решение.

Если говорить об экономике, а не об эмоциях, то эта цена бензина не слишком уж рентабельная для нефтеперерабатывающих предприятий в Мозыре, Новополоцке или же для наших нефтезаправок. Но жить можно. Пусть там сами поджимаются, жир с них надо соскоблить, и пусть работают. Может быть, даже где-то придется притормозиться с модернизацией заводов. Мы и так их модернизировали прилично. Это, конечно, нежелательно. Но если надо - то я выберу прежде всего благосостояние людей.

Что касается других товаров... Это проблема прежде всего Минска. Я с этой целью и сам бывал в регионах, и людей посылаю. Такой остроты нигде нет.

Понижать цены? Мы это сделали по многим позициям. Я приказал аккуратненько сесть и подсчитать.

Торговую наценку уменьшить. Переживем. И на какие-то группы товаров цена действительно понизилась. Но это не тот путь. Мы открытая экономика. Мы, если еще понизим цену, еще больше будем кормить наших соседей. Как минимум соседей. А оказалось, уже и евросоюзовцев. Я не сторонник понижения цен в этой ситуации. Мы пошли другим путем. Мы сейчас выводим доходы населения на более высокий уровень. Расчеты есть, международная методика, для того чтобы люди могли к этим ценам приспособившись жить. Это правильный путь. Но нельзя дергать людей постоянно и бить их по голове. Нельзя резко поднимать цены. Нельзя идти на поводу у переработчиков, производителей, оптовиков и торгашей. Но цены сами по себе не страшны. Страшно, когда у людей не хватает денег по этим ценам купить товар. Вот в чем проблема. Поэтому здесь должно быть все синхронно.

О доходах населения

Зарплаты и стипендии изменятся в зависимости от того, сколько мы будем иметь денег в бюджете. Мы приостановим многое для того, чтобы поправить материальное положение людей. Но есть вещи, которые приостановить нельзя. И в угоду потреблению, и благосостоянию я это не сделаю, как бы это ни было непопулярно. К примеру. Нам надо в этом и в следующем году закончить модернизацию здравоохранения.

Людей лечить надо? Надо.

Образование. Кормить детей в детских садах, школах надо? Надо. Дети - это святое. Я это не остановлю, и сокращать в этом плане не будем.

В зависимости от того, какой будет бюджет, мы будем поддерживать население.

Сегодня, кстати, бюджет в стране формируется с профицитом. То есть мы получаем средств больше, чем запланировали.

Это деньги заработанные, это не эмиссионные деньги. Мы их направим людям. Конечно, в бюджетные сферы. И под это, так уж принято, практика такая, коммерческие, производственные предприятия подстраиваются. Но они еще в большей степени идут на повышение заработной платы. Скажу честно, даже я некоторые предприятия где-то чуть-чуть притормаживаю, чтобы опять не свалиться в пике с этой инфляцией.

Вот так мы будем идти. Будет в бюджете - отдадим людям. Это дело моей чести. Для того чтобы не радовались вокруг писаки прочие, что белорусская экономика - закат. Дело моей чести выстоять, выдержать и выйти на тот уровень, на котором мы были. Я боюсь говорить о некоторых вещах. Если всe получится, в ближайшее время мы получим порядка 10 - 12 миллиардов золотовалютных резервов. Это уже будут наши деньги, не кредиты. Поэтому выдержим, не переживайте. Я вижу уже эти ростки, я их вижу. А вы должны почувствовать. И вы почувствуете. Я обязан это сделать.

О городах-спутниках

Мы ни в коем случае не сворачиваем эту программу. Всe-таки я оптимист. И убежденный оптимист. У меня есть основа для этого. Это ненадолго - то, что у нас происходит. Мы видим, я еще раз подчеркиваю, выход из этой ситуации. Завтра, я уверен, будет лучше. Мы не останавливаем проекты. Это Дзержинск, это Жодино, это Смолевичский район, это Заславль, это еще Логойск и так далее. Мы разрабатываем уже проекты. У нас есть проекты по 20, 30 тысяч поселки. Но так, чтобы, допустим, в Смолевичах люди не обиделись, что там будет немалый город. Инфраструктура есть, подъезд нормальный. Еще электрички туда перебросим. Это очень интересный проект. И откровенно говорю, я хотел бы, ну если у меня не получится его полностью закончить, чтобы при мне этот проект начали реализовывать. Это дело уже, так сказать, в том числе и личное. Я хочу, чтобы это осуществилось. Поэтому мы обязательно будем делать.

Об отношениях с Литвой, Польшей и ЕС

Вы знаете, у нас хорошие, нормальные, человеческие отношения, особенно с литовцами. Но вы понимаете, что они в Евросоюзе и решения многие принимаются не у них, а в Брюсселе. Они связаны общепринятой позицией, вырабатываемой для всех. Поэтому хочешь не хочешь, а приходится им поступать таким образом (выступать с критикой Беларуси. - Прим. ред.).

В Польше - ситуация особая. Скажу откровенно, Польша претендует на то, чтобы быть центром всей Европы. И вот этот приезд Обамы в Польшу. Польша - это оплот Соединенных Штатов Америки, это плацдарм. И не зря Обама туда приехал и там собирали всех соседей в Польше, обсуждали проблемы, и Украину туда пригласили - нас критиковали. Поэтому у них, поляков, своя позиция. Отличная даже от Евросоюза.

Но тем не менее в последнее время мы имеем много таких импульсов аккуратных, не через средства массовой информации, по нормализации наших отношений. Но ненормально, когда наше руководство с руководством Польши имеет такие отношения. Но не по нашей вине такая ситуация сложилась. Мы не против, если поляки говорят: "Мы поможем белорусам, чтобы в Евросоюзе было нормально". Я говорю: "А мы не против. Пожалуйста, поможете - спасибо. Но только не ставьте перед нами унизительные условия. Типа требуют: освободите "политзаключенных"!" Что бы вы на это сказали в моем положении? Я говорю: "Во-первых, у нас нет политзаключенных, у нас даже нет в Уголовном кодексе подобной статьи. Если вы что-то подвергаете сомнению, пожалуйста, мы готовы". Захотели, чтобы на судебных процессах присутствовали представители ОБСЕ. Пожалуйста, идите. Процессы все были открытые. Вот картинка, вот ты с кайлом штурмуешь Дом Правительства. Вот статья за это кайло...

Да, по нашей Конституции я имею право, но не обязанность, помиловать человека при соблюдении определенных процедур. Во-первых, они, по-моему, должны обратиться к Президенту с просьбой о помиловании. Будет такое обращение - я буду рассматривать. Второе. Мы не кровожадные. Мы никого в тюрьме в нагрузку государству не держим. Не только этих, так называемых "политических" заключенных, но и других. Простите меня, но существует порядок...

Вы не думайте, что Лукашенко их держит в связи с тем, что они ему конкуренты. Слушайте, мы уже "конкуренцию" эту прошли. За президентские выборы меня уже никто не критикует и под сомнение их итоги не ставит. Уже даже они признают: "Тяжело признаться, но это так". Где-то молчаливо, где-то там с оговоркой, но они уже не ставят вопрос о легитимности прошедшей кампании. И потом, ну какая легитимность? Я даже всего рассказать сегодня не могу, как я проводил эту президентскую кампанию и как регистрировали этих десятерых. Вы что, не знаете, что они из телефонного справочника в листы сбора подписей вписывали людей? Но они стали кандидатами. Хотели - показали себя. Нарушили закон - ответили. Придет время - завтра, послезавтра, еще когда-то - да не будем мы их там, в этой тюрьме держать. Слишком это, знаете, дорого для нас и слишком это большая честь для них... Если министр иностранных дел сочтет необходимым их освободить, он мотивированно внесет предложения и Президент будет их, эти предложения, рассматривать. И не только министр иностранных дел, но и депутаты, может быть, и журналистское общество. Не это главное. Знаете, откровенно говоря, нам надоело это вот плявузганье, як у Беларусi кажуць, отдельных деятелей. Едут за границу и поливают грязью нашу страну. Ну это разве нормально, разве это политики?

О банковских вкладах

Нет никакой необходимости белорусские деньги снимать. Будете бегать по банкам снимать деньги, значит, не надейтесь на то, что я вот так массированно, как сегодня рассказывал, буду увеличивать пособия и зарплаты.

Деньги в банках - это экономика Беларуси! Это самая главная подушка безопасности, самые большие средства у нас у населения.

В любом государстве деньги населения в банках - это большой ресурс. Если вы их оттуда изымете, вы породите новый кризис.

Я говорю вам открыто. Хотите нового кризиса, банковского? Бегите, снимайте.

Не делайте этого. В банке деньги индексируются, если надо. По крайней мере, под подушкой вы никак не проиндексируете, даже процента не получите. В банках, пускай не на 30 процентов под инфляцию, хотя мы планируем и это сделать, но сегодня понемножку, потихоньку, и ставка уже не маленькая. Мы индексируем и ее в том числе.

Вы не потеряете. Зачем сегодня со счетов снимать деньги? Еще одну панику хотите породить? А вас сейчас к этому будут подталкивать.

Сейчас вам в газетках, ВКонтакте или в Одноклассниках, или еще где-то в сетях этих по определенной методике подкинут. Вы породите еще один кризис. Этого не нужно делать. Тем более я вам еще раз говорю, что максимум в июле - августе мы практически ответим на все ваши вопросы, когда будем иметь соответствующую информацию. Поэтому не делайте этого.

О здравоохранении

Здравоохранение - это большой приоритет. Здоровье людей - это главное. Мы всe сейчас делаем и будем делать, чтобы сохранить цену на отечественные лекарства. И тут не будет никакой вспышки. Цена сохранится. Что касается импортных. Вот все лекарства, которые мы когда-то закупили, в том числе и частники, мы это держим на контроле, они идут еще по божеской цене. Какая будет?.. Наверное, какое-то подорожание скорее всего будет у поставщиков в аптеках, не в учреждениях здравоохранения, а в аптеках. Видимо, там какой-то процент, импортные товары - может, что-то и будет дорожать, если уж откровенно говорить. Это не значит, что завтра надо бежать и опять лекарства скупать. Видите, насколько это деликатная тема, но от нее никуда не уйдешь...

Но в учреждениях здравоохранения, в больницах, где мы лечим практически всех бесплатно, за исключением там небольшого процента, когда мы оказываем услуги какие-то (палата лучше или еще что-то там) - мы процесс контролируем. Нельзя людей тут еще наклонить.

Об офисе ОБСЕ

Офисы и прочие "полевые кухни" создаются в том числе и от ОБСЕ, ООН и так далее, там, где есть серьезные проблемы. Организация по безопасности и сотрудничеству. Мы какие проблемы создаем по безопасности и сотрудничеству в Европе? Абсолютно никаких. Абсолютно. Мы - члены ОБСЕ. Мы могли бы напрямую с секретариатом ОБСЕ работать. Нам не нужны посредники.

Но если говорить об офисе вообще и если уж ОБСЕ очень надо, есть какие-то задачи и проблемы, ну, наверное, мы можем рассмотреть вопрос. Пускай они, может быть, своего представителя сюда направят. Если, допустим, это будет представитель Германии, в посольстве Германии, может, мы согласимся оказывать им какую-то поддержку в плане аппаратной работы и так далее. Но зачем тут накрывать целую поляну, открывая офис? Может, мы договоримся о каком-то представителе, если это уж так нужно ОБСЕ. Это не принципиально. Ну будет еще от ОБСЕ один или два человека, что это изменит?

О государственных программах

Сейчас вообще ничего не надо сворачивать. Это принципиально. Надо приспособиться к ситуации, но не сворачивать. Почему? Не дай Бог, мы чего-то свернем и загубим, а ситуация изменится, это точно. А вдруг она в этом году изменится к лучшему? Что мы будем делать тогда?

Поэтому да, будет какое-то замедление, исходя из нынешней ситуации. Мы это видим. Но сворачивать ни в коем случае ничего нельзя.

О льготном строительстве

В силу сложившейся ситуации молодые семьи, которые не имели еще жилья, которые по 10 лет в общежитии где-то живут, - будут иметь приоритет в получении жилья. Все остальные - в хвосте. Особенно те, которые уже по одному, два, а то и три раза получали по очереди жилье, притом на льготных началах. И со следующего года будет бесплатное жилье, если трое и более детей, - принимается сейчас законодательный акт, чтобы со следующего года у нас вступил в силу такой закон.

Я хотел обратить внимание еще на одну проблему.

Вчера заключили договоры на строительство квартиры. Сегодня ситуация изменилась. И подрядчик, или как его там, застройщик называют, начинает поднимать цену.

Но это удар по людям. Они собирали эти крохи для того, чтобы построить, и я настаиваю на том, чтобы эта цена не изменилась. Вот заключили договор. Эти договоры как заключили, так надо исполнять. И искать резервы у себя. Если надо, и государство где-то подставит плечо, но прежде всего у себя.

Уже следующие договоры, когда вы приходите договориться со строителями, по какой цене, - это уже ваше дело. Это право выбора. Дорого - не стройте.

Второй вопрос. Не загубить строительную отрасль. Если рухнет строительная отрасль, завтра будем биты трижды. Это страшнее, чем то, что у нас цены поднялись. Не будет строителей - загубим страну.

О Таможенном союзе

Я приведу вам два примера, чтобы вы понимали выгоду.

Украина сейчас спорит с Россией, и мы тоже - по цене на газ.

В Украине он достигнет, наверное, к концу года 400 долларов. У нас 270. Почему? Таможенная пошлина. У них же еще и таможенная пошлина на газ. Но, если бы были они в Таможенном союзе с нами, у них была бы примерно такая же цена, как у нас.

Тема автомобилей. Она тоже меня волнует. Некоторые говорят: "Богатые заплатят" - и так далее. Я не придерживаюсь такой точки зрения. Автомобиль - это важно. И вот эти пошлины на автомобиль, конечно, - это плата за Таможенный союз, потому что мы там получили выгоды.

Но мы найдем выход из этой ситуации, и наши люди ущербными в плане приобретения автомобилей не будут.

Мы проработаем с Россией разные варианты, и я в ближайшее время займусь этими вопросами. Вплоть до строительства у нас автомобильного завода.

Богатые все равно купят этот автомобиль, и с этими пошлинами, а для людей среднего достатка и более бедных мы подумаем о том, как выйти из этой ситуации. Выход найдем. Гарантирую.

А пока вреда Таможенный союз нам не принес. В Таможенном союзе, более того, Россия сняла все ограничительные барьеры, которые были введены во время кризиса. Нас не допускали в России к их госзакупкам. Мы конкурировать даже не могли. Сейчас свободно, с 1 января, мы будем иметь этот доступ. Это большое дело.

О будущем

Уважаемые друзья, вы не переживайте. Всe у нас будет хорошо. Я уже не хочу призывать людей ни к чему, успокаивать их, потому что ситуация сама успокаивается. Думаю, что и люди успокоятся. Мы обязательно в ближайшее время сделаем так, что народ скажет, что мы в беде его не бросили. Мы уже начали делать. Но с июля - августа мы сделаем еще больше. А к концу года, я думаю, в том плане, как эта проблема сегодня существует, мы из нее выйдем. Давайте будем оптимистами. У нас нет другой земли, к сожалению или к радости. Давайте будем беречь свою землю, потому что не только нам, но и нашим детям желательно бы жить на этой земле. Чтобы у них под ногами был свой кусок земли. Чтобы они никогда, как было в нашей истории, никому не кланялись и ни перед кем не преклоняли колено.

Это будет только тогда, когда у нас будет своя земля. Поэтому мы должны сохранить независимое, насколько это возможно, и обязательно суверенное государство для наших детей и внуков.