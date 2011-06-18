Белоруски с победы стартовали на чемпионате Европы по баскетболу

В стартовом матче первенства, которое проходит в польском Быдгоще, белорусские баскетболистки одолели спортсменок из Великобритании – 55:40.

Спортсменки из Беларуси три первые четверти неизменно заканчивали ведя в счете (14:11, 17:9, 14:8). Добившись весомого преимущества, они позволили соперницам выиграть заключительный отрезок матча (10:12). Но это никак не отразилось на итоге поединка. Белоруски одержали победу с разницей в 15 очков.

Свой следующий матч наши соотечественницы, принимающие участие в континентальном первенстве в третий раз, проведут с израильтянками. Поединок начнется 19 июня в 16.00 по белорусскому времени.

Также в рамках группового этапа белорусские баскетболистки встретятся с командой Чехии. Этот матч назначен на 20 июня. Начало – в 21.30.

Победитель соревнований, помимо звания чемпиона Европы, получит прямую путевку на Олимпийские игры 2012 года в Лондон, сообщает ctv.by.