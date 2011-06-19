Женщина 10 минут плавала обнаженной с китами в Белом море

Для общения с китами-белухами Наталья решила обнажится, чтобы делать это без посредников. Врачи предупредили: неизвестно, как поведет себя организм — можно даже ослепнуть, потому что в такой холодной воде быстрее всего замерзают глаза, однако до погружения Наталья не раз тренировалась и решила рискнуть, сообщает ctv.by со ссылкой на блог Натальи.

Наталья Авсеенко:

Когда настал момент лезть под лед без костюма, китеныши сначала очень обрадовались, увидев меня на берегу. «Вот сейчас она с нами поиграет, и мы ее уже знаем!»... Они рады, подплывают к пантону, издают радостные звуки. Я опускаюсь в воду. Все хорошо, пока вода не достигает уровня сердца и у меня не перехватывает от холода дух. Секунда, я опять расслаблена. Но за эти мгновения в теле произошел выброс адреналина и мои «секреты» не смогли остановить психофизиологическую реакцию. Структура моя изменилась. Нильма и Матрена это тут же считали. И решили проявить осторожность... «Что за гость странный с адреналином к нам пришел?». Они плавали вокруг, изучали... Потом все-таки подошли, поняли, что в ледяной воде голое тело, которое пытается расслабиться и влиться в холод. Но каким-то странным это показалось им. И они начали меня спасать. Подныривали под стопы и выносили меня над поверхностью воды.

В воде -2 я находилась гораздо больше, чем 6-8 минут, после которых советские летчики погибали (как пишут в книгах о Великой Отечественной Войне). Я довела осознанность процессов в воде до 6 комфортных минут, после которых и согреваться не надо. Но надо сказать, что я не пыталась бить рекорды. Я просто хотела увидеть, как среднестатистический человек может, используя определенные «костыли», выжить в экстремальных условиях без ущерба для здоровья.