Крупнейший в мире музей эротики открылся в Москве

В музее, который располагается на площади в 800 кв. м, представлено больше экспонатов, чем на аналогичных выставках в Нью-Йорке, Берлине, Париже и Амстердаме. Экспозиция открыта для зрителей круглые сутки, сообщает БелТА.

Посетители смогут увидеть древнекитайские, индийские и японские эротические гравюры, тибетские эротические иконы, книги, комиксы, древние секс-игрушки.

На выставке представлены и современные достижения интимной индустрии: самые дорогие в мире секс-куклы Real Dolls из США, провокационные эротические картины Веры Донской-Хилько «Рублевское шоссе», «Мисс Russia», Wrestling, с Путиным и Обамой в главных ролях и многое другое.

Также предлагается посетить кинозал, в котором в режиме нон-стоп демонстрируется фильм «Секс в СССР». Желающие могут заглянуть в «Гипермаркет для взрослых» и «Эротическое кафе», сообщает ctv.by.