Первый укос трав проведен в Беларуси на 79% площадей

В Беларуси темпы заготовки кормов значительно опережают прошлогодние. Аграрии страны уже завершают первый укос трав. По данным Минсельхозпрода, на сегодня, 15 июня, скошено 79 % запланированных площадей – это более 1 миллиона 100 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закрома заложено свыше 5,5 миллионов тонн сенажа. В центральном регионе заготовили 1 миллион 406 тысяч тонн «зеленых кормов». В Брестской области – 1 миллион 170 тысяч тонн. В Гродненской – более 1 миллиона тонн.

Параллельно в хозяйствах идет заготовка и других видов кормов. Аграрии уже получили 61 тысячу тонн сена, 208 тысяч тонн силоса. Тем временем в Брестской области завершили первый укос и сразу же приступили ко второму. К работе подключились 9 районов южного региона. Темпы и объемы 2026 года значительно опережают прошлогодние. Параллельно со сбором кормов сельхозпредприятия области начали подготовку техники к предстоящей уборке зерновых.