Уникальность ШОС заключается в гармонии государств с разным потенциалом – замглавы МИД Беларуси

От безопасности к глобальному влиянию и экономике будущего – Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. Четверть века назад все начиналось с решения вопросов региональной безопасности и укрепления границ. Сегодня ШОС – это мощный, признанный во всем мире полюс силы и один из главных центров формирования многополярного мироустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь, став полноправным членом организации, сразу заняла максимально активную позицию. Главный политический вектор нашей страны – обеспечение безопасности для всех участников. Беларусь предложила создать Универсальный центр реагирования на современные вызовы и угрозы, а также максимально ускорить запуск Антинаркотического центра ШОС. Особое внимание в организации Беларусь уделяет экономике. Объем торговли внутри ШОС уже превысил два триллиона долларов. Минск выступает за упрощение торговых процедур.

Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Уникальность этой организации состоит в том, что в ней гармонично сосуществуют, уживаются и могут извлекать выгоду от взаимного сотрудничества страны совершенно с разными потенциалами, разной территорией, разной численностью населения. И этому в большой степени способствуют также очень хорошие плодотворные контакты на уровне лидеров наших стран.

Беларусь также предлагает объединить логистические коридоры ШОС и ЕАЭС. Это позволит снизить издержки бизнеса на фоне нарушенных геополитическими потрясениями цепочек поставок товаров. Также Минск выступает за создание общего научно-инновационного пространства. Беларусь остается в числе активных архитекторов будущего ШОС.