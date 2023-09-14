Обучение самообороне и строевая подготовка. Военно-патриотический клуб «Филин» открылся в Молодечно

Один день в кругу юных патриотов провела наш корреспондент Влада Родовская.

Новости Беларуси. Обучение самообороне, ориентированию на местности, стрельбе и оказанию первой медпомощи. Посещать такие увлекательные занятия теперь могут юные жители Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этом учебном году здесь открылся новый военно-патриотический клуб «Филин». Он объединил более 20 ребят.

Анастасия Довбенко – девятиклассница. Ее обычный день состоит отнюдь не только из учебы и домашних дел. Привычное расписание разбавлено огневой стрельбой, интересными лекциями и знакомствами, ведь она в ряду воспитанников военно-патриотического клуба «Филин». Придумала для своих новых друзей девиз и даже стала контент-мейкером клуба в соцсетях.

Анастасия Довбенко, воспитанница военно-патриотического клуба «Филин»:

Сильные духом, гордые страной. Поступило предложение – вот, организовывается такой военно-патриотический клуб «Филин». Меня это предложение сразу заинтересовало, потому что идея патриотизма всегда была мне очень близка.

Новый клуб работает на базе гимназии № 10. Здесь всегда мечтали создать крепкое патриотическое направление. И вот поступило предложение от Минского областного управления Департамента охраны МВД. Пазл удачно сложился.