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Обучение самообороне и строевая подготовка. Военно-патриотический клуб «Филин» открылся в Молодечно

14 сентября 2023 13:23
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Новости Беларуси. Обучение самообороне, ориентированию на местности, стрельбе и оказанию первой медпомощи. Посещать такие увлекательные занятия теперь могут юные жители Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этом учебном году здесь открылся новый военно-патриотический клуб «Филин». Он объединил более 20 ребят.

Один день в кругу юных патриотов провела наш корреспондент Влада Родовская.

Обучение самообороне и строевая подготовка. Военно-патриотический клуб «Филин» открылся в Молодечно-1

Анастасия Довбенко – девятиклассница. Ее обычный день состоит отнюдь не только из учебы и домашних дел. Привычное расписание разбавлено огневой стрельбой, интересными лекциями и знакомствами, ведь она в ряду воспитанников военно-патриотического клуба «Филин». Придумала для своих новых друзей девиз и даже стала контент-мейкером клуба в соцсетях.

Обучение самообороне и строевая подготовка. Военно-патриотический клуб «Филин» открылся в Молодечно-4

Анастасия Довбенко, воспитанница военно-патриотического клуба «Филин»:
Сильные духом, гордые страной. Поступило предложение – вот, организовывается такой военно-патриотический клуб «Филин». Меня это предложение сразу заинтересовало, потому что идея патриотизма всегда была мне очень близка.

Новый клуб работает на базе гимназии № 10. Здесь всегда мечтали создать крепкое патриотическое направление. И вот поступило предложение от Минского областного управления Департамента охраны МВД. Пазл удачно сложился.

Далее смотрите на видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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