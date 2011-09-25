Представители Беларуси пробились в финал Международного телевизионного конкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар»

В Ялте 25 сентября разрешится главная интрига «Восточного базара». В финале выступят и представители Беларуси – трио «Ангелы» и Анастасия Кириллова. Полуфинал седьмого телевизионного международного конкурса эстрадных исполнителей «Славянский базар» прошел накануне.

В музыкальном сражении осталось 18 исполнителей – это певцы из Молдовы, Азербайджана, Турции, Кипра, Чехии и других стран. Белорусские артисты в полуфинале представляли песни в стиле фольк-поп на родном языке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вечером в ялтинском концертном зале «Юбилейный» состоится финал. Шоу обещает быть ярким. Телеканал СТВ покажет его в прямом эфире в 22.30.