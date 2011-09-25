Коллекционер из Витебска в своем гараже вернул к жизни уже десяток ретроавтомобилей

Все они родились в век, когда автомобиль еще был роскошью, а не средством передвижения. Тем не менее, сегодня они стоят десятки и сотни тысяч долларов.

Евгений Смольский, коллекционер:

Легендарная М-1, эмка. Завод имени Молотова. Вручена летчику-герою в Кремле, затем перекочевала к нам, в Витебск, его родственнику. Я ее третий владелец.

С такой гордостью реставратор Евгений Смольский говорит о гвозде своего музейного паркинга – «черном воронке».

Его мастер купил уже как раритет. Потому гроза 37-го досталась ему почти в идеальном состоянии.

Евгений Смольский, коллекционер:

Аналогичных автомобилей сохранилось очень-очень мало. Могу не без гордости сказать: он лучший. Мой автомобиль в родном металле, оригинальный, родной двигатель, родная трансмиссия.

Однако это, скорее, исключение из правил. Обычно авто попадают к Евгению в нерабочем состоянии. Свою первую машину, «горбатый» запорожец, он буквально подобрал на улице.

Именно этот народный автомобиль и вдохновил коллекционера на поиски раритетов. И теперь для Евгения такие ретроавто уже не только средство передвижения, но и предмет особой гордости.

Евгений Смольский, коллекционер:

Бюджет такого автомобиля может обойтись в 15-20 тысяч долларов. Чтобы сделать его до винтика, чтобы сделать его идеальным.

Обычно для того, чтобы вернуть к жизни один олдтаймер, приходится жертвовать другими такими же, которые называются донорами. Из них вырезаются все рабочие элементы и ставятся на исходную машину. Так что у реставраторов на воссоздание одной модели уходит несколько ей подобных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Возобновляется все до миллиметра. И если, к примеру, нужно узнать, сколько дюймов была резьба в гайке, то историки здесь не помогут. Да и книги о таких мелочах не расскажут.

Евгений Смольский, коллекционер:

Каждую деталь приходится тщательно подгонять. Неоднократно, раз 10, а, может, и 20, прикручивать, подгонять, чтобы было все до винтика. Как вы видите, каждый винтик на своем месте, все до миллиметра подогнано. Все сделано, чтобы автомобиль был не просто, как с завода, а чтобы был немножко лучше.

А вот уходящие в прошлое «жигулята» внимания реставраторов не привлекают – слишком мало в них эксклюзивности и истории.

В этом смысле даже детская машинка, на которой каталась ребятня более 60 лет назад и которую восстанавливает Евгений в подарок сыну, обладает большей ценностью.