Первый миллион тонн сахарной свеклы собрали хозяйства Беларуси

Всего в республике сладкие корнеплоды убраны уже почти с четверти полей. В лидерах – Минская область, за ней идут Могилевская и Гродненская, где и самая высокая урожайность – 473,5 ц/га. Сахарную свеклу возделывают все регионы, за исключением северного.

К слову в этом году, и урожайность и сахаристость корнеплодов выше, чем в прошлом. Этому благоприятствует и погода. Около 800 тонн нового урожая уже поступило в счет госзаказа на перерабатывающие предприятия Беларуси. Всего в этом году хозяйства должны сдать более 3,5 млн тонн.

Сахарные комбинаты работают на полную мощность, принимая сырье практически с колес и перерабатывая в сутки более 30 тысяч тонн корнеплодов. И такие темпы в республике достигнуты впервые. В Беларуси в текущем сезоне намерены получить свыше 500 тысяч тонн сахара, что больше, чем в предыдущем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».