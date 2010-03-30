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Председатель ОБСЕ посетит Беларусь

30 марта 2010 06:39
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Канат Саудабаев прибывает в Минск сегодня. Как ожидается, новый глава организации встретится с руководством нашей страны.Отметим, офис ОБСЕ работает в Минске с 1 января 2003 года.
# общество

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