Председатель ОБСЕ посетит Беларусь

Отныне несовершеннолетние белорусы смогут отправляться за границу в сопровождении одного из родителей без документально подтвержденного согласия второго.
Это третий этап проекта по развитию инфраструктуры в рамках программы ЕС по усилению пограничного и таможенного контроля.
Стихия захватывает все новые территории по всей республике. К примеру, в Пуховичском районе небольшая речка затопила более полутысячи домов. В таких местах налажены круглосуточные дежурства сотрудников МЧС.
24 сентября 2026 15:14
24 сентября 2026 14:53
24 сентября 2026 14:05
24 сентября 2026 14:04
24 сентября 2026 14:03
24 сентября 2026 13:57
24 сентября 2026 13:55
24 сентября 2026 13:53