Прямой эфир

Новый закон о порядке въезда и выезда из страны вступает в силу в Беларуси

30 марта 2010 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Отныне несовершеннолетние белорусы смогут отправляться за границу в сопровождении одного из родителей без документально подтвержденного согласия второго.Например, у матери, которая едет за границу со своим ребенком, сотрудники органов погранслужбы уже не будут требовать наличия при себе согласия отца. Если же один из родителей против отправки ребенка за рубеж, он вправе обратиться с заявлением в суд. К слову, ежегодно из-за подобных проблем не могли покинуть пределы Беларуси около двух с половиной тысяч детей.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 марта 2010 21:52

На пограничном узле трех стран - Беларуси, Польши, Украины - проложены первые метры оптоволоконной сети

Фото. Весенние разливы - по-прежнему основная забота белорусских спасателей
29 марта 2010 17:41

Фото. Весенние разливы - по-прежнему основная забота белорусских спасателей

29 марта 2010 15:23

Лясгасы вобласці на гэтым тыдні распачнуць нарыхтоўку бярозавіка