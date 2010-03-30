Новый закон о порядке въезда и выезда из страны вступает в силу в Беларуси

Отныне несовершеннолетние белорусы смогут отправляться за границу в сопровождении одного из родителей без документально подтвержденного согласия второго.Например, у матери, которая едет за границу со своим ребенком, сотрудники органов погранслужбы уже не будут требовать наличия при себе согласия отца. Если же один из родителей против отправки ребенка за рубеж, он вправе обратиться с заявлением в суд. К слову, ежегодно из-за подобных проблем не могли покинуть пределы Беларуси около двух с половиной тысяч детей.