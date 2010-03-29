Фото. Весенние разливы - по-прежнему основная забота белорусских спасателей

Стихия захватывает все новые территории по всей республике. К примеру, в Пуховичском районе небольшая речка затопила более полутысячи домов. В таких местах налажены круглосуточные дежурства сотрудников МЧС.

Здесь пришлось полазить не только птице, но и людям. Жителей дачного кооператива весна в прямом смысле заставила брать высоты. Река Талька уже не в первый раз оправдывает название. В этом году стихия превысила критический порог почти на 1,5 метра. В итоге 600 подворий четырех кооперативов оказались под водой.

С большой воды на большую землю немногочисленных дачников переправили сразу. Пик разлива пришелся на выходные. Теперь дежурные спасатели помогают присматривать за имуществом, которое перекочевало на верхние этажи и чердаки домов.

Валентина Неверович, местная жительница:

Кто просил — они вывозили. И завозили и привозили. Но я не собиралась уезжать.

Местные власти о паводке предупреждали. Дачникам советовали в течение двух недель здесь не появляться. Но большая вода пришла как обычно – без предупреждения. Так что спасателям в первые дни работы хватило.

Александр Кунец, заместитель начальника Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Сразу же были доставлены сюда работники с лодкой. Мы плавали, смотрели, эвакуировали людей.

Оставшихся на свой страх и риск «робинзонов» можно пересчитать по пальцам. Но и для них организовали спецсервис. Продукты регулярно подвозят, а у дежурных спасателей всегда можно взять лодку и непромокаемую одежду.

Иосиф Кучко, заместитель председателя Пуховичского райисполкома:

Организованы дежурства милиции, то есть, в случае мародерства всегда есть к кому обратиться.

А вот в Бобруйске решили бороться с причиной, а не следствием большой воды. Здесь под угрозой находилось около трехсот подворий. В результате подтоплено не более семидесяти. Сыграла роль чистка реки, укрепление берегов, а также разбор ледяных заторов.

Однако, расслабляться спасателям пока рано. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни из берегов выйдут основные водные артерии страны: Днепр, Неман, Березина и Припять.