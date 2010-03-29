На пограничном узле трех стран - Беларуси, Польши, Украины - проложены первые метры оптоволоконной сети

Это третий этап проекта по развитию инфраструктуры в рамках программы ЕС по усилению пограничного и таможенного контроля.

Сегодня на пограничном узле трех стран — Беларуси, Польши, Украины — погранзаставе «Томашовка» проложены первые метры оптоволоконной сети. Она свяжет воедино компьютерные системы всех белорусских и польских погранотрядов и погранпереходов.

Оптоволоконная сеть позволит польским и белорусским пограничникам в считанные секунды обмениваться нужной информацией, увеличит пропускную способность погранпереходов и значительно сократит время оформления грузов.

Николай Кондратенко, заместитель командира Брестской погрангруппы:

В результате мы будем иметь возможность передавать информацию как по обыкновенным телефонным каналам, так и передачей данных.

Новое оборудование позволит более эффективно и быстро осуществлять процедуру пограничного контроля. На каждом пропускном пункте будет доступ к международным базам данных. Реализация проекта позволит сделать границы нашего государства еще более надёжными.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С учётом того, что было совершено два теракта в Москве — на двух станциях метро погибли люди. Терроризм — это беда современного мира, и поэтому то, что делаем в контексте и мы — совершенствуем управление охраной границы. Конечно, одна из основных задач — обезопасить своих людей.

Специальное оборудование появится на пятидесяти объектах. Причем, в перспективе новая телекоммуникационная сеть войдет в общую сеть страны.

Этот проект будет способствовать интеграции пограничной и таможенной служб Беларуси в международную сеть. Он направлен на развитие торговли и грузопотоков между Западом и Востоком. Ведь теперь белорусские специалисты смогут общаться со своими зарубежными коллегами в режиме онлайн.