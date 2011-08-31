Председатель Мингорисполкома и глава Администрации Смоленска обсудили стимул к взаимодействию и развитию сотрудничества

Сейчас ведется разработка совместной программы по обновлению электротранспорта в этом российском городе.

Капитальный ремонт трамвайных путей там уже идет по белорусским технологиям.

Взаимодействия между двумя городами будут развиваться также в сферах строительства и жилищно-коммунальной политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Константин Лазарев, глава Администрации Смоленска (Россия):

На сегодняшний день в городе строится социальное жилье. Те проекты, которые рассматриваем по возможности строительства города, могут быть рассмотрены теми предприятиями, которые работают и строят жилье в Минске. Если они выразят согласие, мы будем их приглашать для работы в Смоленске.