16 экипажей хлеборобов Могилевской области отправились в Россию для помощи в уборке урожая

Около двух недель белорусские машины будут работать в Смоленской и Брянской областях. Администрации российских районов ежегодно обращаются за помощью в уборке урожая к белорусским аграриям.

Из Могилевской области на помощь российским аграриям выехали 16 комбайнов. 11 экипажей будут работать в Смоленской области, пять – в Брянской.

Для Андрея Самулёва это не первый подобный маршбросок. На своем «Полесье» он уже три раза бороздил просторы российских полей. Говорит, главное заранее хорошо подготовить свой комбайн. Тогда уборочная кампания за границей пройдет на одном дыхании.

Андрей Самулёв, комбайнер:

Поля практически одинаковые, что у нас, что у них. Моя техника подготовлена, на ходу. Наша техника превосходно там работает.

Из Мстиславского района в российские Хиславичи поехали пять белорусских экипажей. Для помощи в уборке урожая выбирали из самых лучших белорусских хлеборобов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Литюнов, председатель Мстиславского райисполкома:

Выбирали самые надежные кадры, которые на нашей территории добились определенных результатов.

Комбайнеры:

Мы с Россией всегда ладили. Думаю, что и сейчас хорошо сработаем.

Если бы нам нужно было, я надеюсь, и они бы приехали.

В Смоленской области комбайнеров встречали по традиции с хлебом и солью. Здесь не понаслышке знают о трудолюбии белорусов. Администрации российских районов ежегодно обращаются за помощью в уборке урожая к белорусской стороне. В этом году помощь белорусских хлеборобов оказалась как никогда к стати.

Анатолий Асташёв, заместитель главы администрации Хиславичского района Российской Федерации:

Помощь решающая, можно сказать. Особенно по этому году. В прошлом году был неурожай, и нужно было просто убрать. А в этом урожай хороший и мы не справляемся. Есть трудности и с техникой, и с механизаторами, поэтому мы постоянно обращаемся в трудную минуту к братьям белорусам.

В России белорусские комбайнеры пробудут около двух недель. А после возвращения в свои хозяйства хлеборобы продолжат закладку основы урожая следующего года – сев озимых.