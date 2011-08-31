ОАО «Нафтан» сделает ставку на выпуск топлива стандартов Евро-4 и Евро-5

Новополоцкий «Нафтан» увеличивает глубину переработки нефти. Это стало возможным благодаря реконструкции производства и реализации двух инвестпроектов.

Основными пунктами программы развития «Нафтана» в этом году значатся увеличение глубины переработки нефти и сокращение объемов выработки мазута. Проще говоря, из черного золота планируется извлекать до 94% полезных веществ. Для этого на предприятии реализуются два инвестпроекта.

Новая вакуумная установка позволит извлечь из дешевого мазута качественный дизель. Срок ее окупаемости – три года. Ориентировочная прибыль от реализации продукта – 18 миллиардов рублей в год.

Анатолий Артюх, главный инженер ОАО «Нафтан»:

Сегодня цена дизельного топлива по отношению к цене мазута отличается как минимум в два раза, поэтому роль этого блока в этом и заключается – вытащить продукт.

Выход мазута на заводе – примерно 23-24%. После пуска выход мазута станет на 5% меньше. Все зависит от типа нефти, которая здесь будет перерабатываться.

Тенденции рынка обусловили и строительство новой установки. Она позволит производить на заводе высокооктановый компонент для улучшения качества топлива. Объединение в Таможенный союз с Россией и Казахстаном требует соответствия продукции стандартов Евро-3 и Евро-4. Западные потребители и вовсе повышают планку до стандарта 5, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Остапчик, главный технолог ОАО «Нафтан»:

Установка позволит снизить выработку 80-го бензина и увеличить выработку высокооктанового бензина. Срок окупаемости – 3,5 года, прибыль – 31 миллиард рублей. Проектная мощность этой установки – 280 тысяч тонн высокооктанового компонента в год.

Сергей Алтухов, заместитель генерального директора по производству ОАО «Нафтан»:

Рынок требует новой продукции, потребитель, который готов платить деньги за эту товарную продукцию. И, естественно, мы разрабатываем те продукты, которые входят в инвестиционную программу, которые позволяют выпускать востребованную на рынке продукцию.

До конца этого года «Нафтан» планирует завершить строительство пяти объектов. Всего в планах – 22 крупных инвестпроекта. Один из наиболее перспективных для Беларуси – завод замедленного коксования.

Владимир Третьяков, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Мы ориентированы на то, чтобы строить установку замедленного коксования. Это позволит нам полностью переработать мазут, образуемый на нашем заводе, и превратить его в бензин, дизельное топливо и в новый продукт – кокс. Это нефтяной уголь, высокоэффективный при сгорании. Будем использовать его внутри страны: в энергетике, цементной отрасли. Стоит дешевле, чем природный газ.

Продукция предприятия экспортоориентированная. 70% уходит за рубеж. Потенциал развития еще есть. Главное – успевать в ногу со временем.