Празднование Дня Победы в Минске сконцентрировалось в Парке Победы

Новый Парк Победы в этом году впервые стал эпицентром праздничных гуляний. Здесь организовано сразу несколько концертных площадок. В «зеленой зоне» развернулся пленер художников (как начинающих, так и профессиональных).
Прямо на свежем воздухе каждый желающий может продегустрировать солдатскую кашу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Леднев, ветеран Великой Отечественной войны:
Сегодняшнее мероприятие красочное, веселое. Оно вселяет бодрость духа.
Также в Минске, около Дворца спорта, проходят первенства города и области по гребле на байдарках и каноэ. Здесь же соревнуются юные футболисты. Сове мастерство демонстрируют роллеры и картингисты.
В Минске гуляния развернулись во всех районах и продлятся до позднего вечера.