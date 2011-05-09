Празднование Дня Победы в Минске сконцентрировалось в Парке Победы

Минск превратился в одну большую праздничную площадку. Концерты, выставки, конкурсы, спортивные мероприятия проходят во всех районах города. Центром народных гуляний в нынешнем году стал столичный Парк Победы.

Новый Парк Победы в этом году впервые стал эпицентром праздничных гуляний. Здесь организовано сразу несколько концертных площадок. В «зеленой зоне» развернулся пленер художников (как начинающих, так и профессиональных).

Прямо на свежем воздухе каждый желающий может продегустрировать солдатскую кашу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Леднев, ветеран Великой Отечественной войны:

Сегодняшнее мероприятие красочное, веселое. Оно вселяет бодрость духа.

Также в Минске, около Дворца спорта, проходят первенства города и области по гребле на байдарках и каноэ. Здесь же соревнуются юные футболисты. Сове мастерство демонстрируют роллеры и картингисты.

В Минске гуляния развернулись во всех районах и продлятся до позднего вечера.