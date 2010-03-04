Праздник «Казюки» отметили в Гродно мастера народного творчества

Ежегодный фестиваль в городе над Неманом проходит в 9 раз. Особенность гродненского праздника в том, что здесь свои промыслы представляют сразу три нации: белорусы, поляки и литовцы. Все народные мастера живут в Беларуси, но корней не забывают.

Бондарь Сергей Дубяга свои бочонки и кадушки на Гродненщину привез со столичного региона. Поляк по национальности, мастер работает исключительно по дедовским чертежам. Потому в каждом изделии, утверждает умелец, есть польский колорит.

Сергей Дубяга, бондарь:

– У нас есть и база, и условия для развития, для занятий. И дети к нам приходят, занимаются.

Традиционно, в Гродно на «Казюки» съезжаются мастера со всей Беларуси. В этом году их более 200. Это первая весенняя масштабная ярмарка. И сюда стараются привезти только самые лучшие работы.

Организован съезд народных умельцев в честь Святого Казимира – покровителя всех ремесленников. Этот праздник чтут не только у нас, но и в Польше, и Литве. Потому хотя организаторы фестиваля – «Союз поляков на Беларуси» – на торговых рядах изделия с национальным колоритом белорусов, поляков и литовцев. Керамика, изделия из кожи, соломки и металла – все, что по народным поверьям любит Святой Казимир – сегодня объединяет три народа.

Казимир Знайдинский, председатель Гродненского городского общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»:

– Очень интересные направления, очень интересные работы. Это работы из кожи, из соломки, это всевозможные картины. Культура, и вот это народное творчество объединяет людей.

Иван Матюлевич, председатель общественного объединения литовцев «Гимтине»:

– Мы пообщаемся с поляками, глотнем кусочек польской культуры, белорусской культуры. И это прекрасно.

В старину считалось, как пойдет торг на Казюки, так народные умельцы будут зарабатывать целый год. Потому в «Союзе поляков на Беларуси» мечтают сделать этот праздник еще более масштабным за счет заработанных средств.

Станислав Семашко, председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси»:

– Мы просим у власти, дайте нам возможность заработать по законодательству. И это получается.

В следующем году надеются организаторы ярмарка «Казюки» будет еще более представительной. Впрочем, и нынешний фестиваль удался. Торговля шла бойко. Ведь подарок ручной работы в день святого Казимира – древняя католическая традиция.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродно.