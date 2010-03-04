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Итоги перерегистрации СМИ озвучили в Министерстве информации

04 марта 2010 15:02
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Работать в белорусском медиа-пространстве в соответствии с новым законом продолжат свыше 1,5 тысяч печатных и электронных средств массовой информации.

Это 1075 газет и журналов, 211 электронных СМИ, 6 информационных агентств.

Виктория Мелешко, начальник правового управления Министерства информации Республики Беларусь:
Мы выявили, что из 230 печатных СМИ, не прошедших перерегистрацию, 50% не выпускаются в свет уже более года. Некоторое учредители средств массовой информации не представили документы на перерегистрацию, полагая что она носит необязательный характер и просто её проигнорировав. Были и такие, кто уменьшил тираж печатного СМИ до 299 экземпляров, уходя таким образом от необходимости перерегистрации.

# общество

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