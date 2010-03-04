Патриарх Кирилл назвал интернет экзаменом для человечества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает интернет экзаменом для человечества, поскольку, по его мнению, всемирная паутина является не только лабораторией формирования личности, но и несет в себе огромную опасность разрушения.

«Сегодня интернет — это некая лаборатория, где должна формироваться личность, где должен оттачиваться характер», — сказал в четверг предстоятель, отвечая на вопросы студентов МИФИ.

Вместе с тем, подчеркнул он, интернет становится «экзаменом на нашу подлинность, огромной силы вызовом», поскольку именно в этом пространстве анонимно человек может легко отдаться разврату, лжи, пошлости, желанию безнаказанно выплеснуть свою агрессию, сообщает РИА-Новости.

«Как ядерная бомба, он (интернет) может либо привести человеческую цивилизацию к коллапсу, либо оградить», — считает патриарх.