Праздник будет теплым и веселым!

"Минсктранс" в праздничные дни выделит дополнительные автобусы на междугородные и пригородные маршруты.

Пассажирам следует обращаться на автовокзалы, где будет оцениваться спрос на маршруты и по мере необходимости выделяться транспорт. Работа автобусов будет организована по специальному графику, на что отъезжающим следует обратить особое внимание.

Промышленные, продовольственные магазины и рынки в Минске с 8 по 11 марта будут работать без выходных. Только 11-го числа "Московский" рынок сократит время обслуживания покупателей до 18.30, а "Раковский кирмаш" - до 18.00. Отметим, что в торговой сети праздничные объемы продаж возрастают в два раза. Наибольшим спросом пользуются галантерейные, детские товары, парфюмерия, цветы, дорогие вина и шампанское.

Около двух тысяч жителей Витебска в праздничные выходные примут участие в массовых катаниях на коньках в Ледовом дворце спорта. Все билеты уже распроданы. Несмотря на наступление весны, этот вид досуга остается самым любимым у жителей областного центра. А потому, в честь женского праздника будет организовано три массовых катания, в которых примут участие шестьсот любителей активного отдыха.

Теплый антициклон в Беларуси в первые дни марта обусловит среднесуточную температуру воздуха на несколько градусов выше нормы. 8 марта будет преобладать облачная с прояснениями погода, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, местами туман. Ночью температура воздуха - от нуля до +6, днем - +4 +10, по юго-западу до +13.

А в Брестской области снег и вовсе растаял.