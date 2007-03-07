Весеннее половодье ожидается на уровне средних многолетних значений

Теплая погода в Беларуси в начале марта обусловила медленное таяние ледяного покрова. Уже вскрылся Неман в районе Гродно и его притоках, а также отдельные притоки Западного Буга. На остальных реках еще сохраняется ледостав с полыньями. Однако лед уже потемнел и местами отмечается на нем вода. Почти повсеместно с таянием снега происходит повышение уровня воды с интенсивностью от одного до 39 см. за сутки. Значительных разливов рек в районе бассейна Припяти, аналогичных тем, что были в 1999 году, не ожидается, отметили специалисты.