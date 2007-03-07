По делу незаконной легализации автомобилей в Брестском районе поставлена точка

В суде Московского района Бреста была поставлена точка по делу незаконной легализации на территории региона дорогостоящих автомобилей, якобы угнанных в странах Западной Европы.По подложным документам транспортные средства оформлялись на таможне. Затем они оказывались на территории Беларуси, регистрировались в МРЭО ГАИ и ставились на учет по подложным документам.

Таким образом, было легализовано 51 транспортное средство. Общий ущерб составил 2 миллиарда рублей. Расследование по этому делу длилось 1,5 года. На скамье подсудимых 22 человека. Среди них семь сотрудников таможни "Западный БУГ" и четыре - ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Суд приговорил виновных в зависимости от степени участия к срокам от 2 до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. У ряда осужденных было конфисковано имущество и обращено в доход государства.