Правоохранители предлагают сдать оружие добровольно

В Беларуси упростилась регистрация неучтённого оружия, находящегося в собственности граждан.

Согласно указу Президента, все, у кого оно имеется, до 1 июля могут обратиться в милицию с заявлениями о регистрации. В этот же период, владельцы незаконного арсенала могут добровольно сдать его. Все обратившиеся освобождаются от ответственности. В противном случае за незаконное хранение оружия предусмотрен штраф - до 10 базовых величин. А при повторном нарушении законодательства виновных привлекут к уголовной ответственности.

Действие указа не распространяется на боевые образцы вооружения. Такой арсенал будет приниматься у населения исключительно с целью дальнейшей утилизации. К гражданскому оружию относятся газовые пистолеты, револьверы, спортивное оружие, сигнальное, пневматическое, а также охотничье оружие. "Граждане, которые обратились за регистрацией такого оружия, освобождаются от административной ответственности", - сообщил старший инспектор группы разрешительной работы УВД Гродненского облисполкома Юрий Куделко.