7 миллионов долларов за решение земельного вопроса

Вынесен приговор по делу о даче самой крупной в истории Беларуси взятки. За благоприятное решение вопроса о предоставлении 20 гектаров земли в Минском районе для застройки под индивидуальное жилье руководителям Минского райисполкома предназначались 7 млн. долларов. При передаче первой части суммы в размере 1,5 млн. долларов злоумышленники были задержаны. Пять фигурантов по делу признаны виновными в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, покушении на мошенничество, совершенном организованной группой в особо крупном размере, в незаконном завладении имущества, незаконной предпринимательской деятельности. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 9,5 лет.