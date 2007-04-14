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Мой адрес не дом и не улица...

14 апреля 2007 09:48
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Для жительницы одного из домов по улице Берута в столице, слова из песни обернулись реальностью. Решением суда Фрунзенского района женщину выселили из квартиры без предоставления другого помещения.

С этого дня Татьяна Кулеш - лицо без определенного места жительства по закону. Непопулярное решение - выселить женщину из однокомнатной  квартиры - принял суд Фрунзенского района. Основание - исковое заявление коммунальщиков. Долг за коммунальные платежи у минчанки превысил три миллиона рублей, однако волнения по этому поводу Татьяна Федоровна похоже не испытывала. По крайней мере, до того момента как в дом к ней не пришли судебные исполнители. 

Соседи говорят однозначно - заслужила. Женщина долгое время нигде не работала, пила "горькую" и вела, что называется, аморальный образ жизни. Квартира превратилась в притон.
Вначале ей сочувствовали - пытались даже на работу в местный ЖЭС устроить. Объясняли, чем грозит неуплата за квартиру. Но результат    оказался один - долги росли, а хозяйка не выходила из запоев. Коммунальщики обратились в суд. За помощью.
Выселение из квартиры - ЧП, пусть даже районного масштаба. Однако у коммунальщиков другого выхода нет. Долги за коммунальные платежи неуклонно растут.

Долги минчан только на территории одного из ЖРЭО Фрунзенского района  превысили 150 миллионов  Кандидатов на смену места жительства - более ста. Большинство неплательщиков подлежат выселению в квартиры меньшей площади. Но свободное жилье в городе нынче - дефицит. Тем не менее, коммунальщики и в дальнейшем намерены действовать решительно. Пока же просто предупреждают: если задолженность по коммунальным платежам превысила шесть месяцев,  у неплательщика есть все шансы коренным образом поменять место жительства.

# общество

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