От причала до моста

Единственный в Минске прогулочный катер 13 апреля пустили на воду уже в 26 раз. После зимовки теплоход погрузили на специальную платформу, привезли к берегу Свислочи и с помощью кранов опустили катер на водную гладь.Все прошло удачно, несмотря на то, что "Августин" - далеко не новое судно. Оно построено в 1981 году в Вологде. 14 апреля в 15:00 в парке имени Горького все желающие смогут совершить прогулку по Свислочи. Планируют, что ежедневно на его палубу будут ступать до полутысячи человек. И это при наличии тридцати пяти посадочных мест. Каждое путешествие по фарватеру главной минской реки длится около получаса. Маршрут - от причала напротив памятника Максиму Горькому до моста, что на улице Янки Купалы и обратно.