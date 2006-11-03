Правоохранители на защите экологии

За месяц экологическим отделом выявлено пять тысяч нарушений, составлены около двух тысяч административных протоколов, оштрафованы более двадцати должностных лиц. Основные нарушения касаются превышения выброса вредных веществ автомобилями и беспорядка на строительных площадках. Выявлено 30 несанкционированных свалок.
Тем временем в поле зрения городских властей частный сектор столицы. В этом году на 44 улицах индивидуальной застройки Минска уложено новое дорожное покрытие.
Использовано 25 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Большие объемы работ выполнены в Ленинском, Советском и Заводском районах столицы. Всего же в этом году в частном секторе Минска заасфальтировали более 130 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Благодаря использованию современной дорожной техники, внедрен новый метод регенерации старых покрытий. Он позволил существенно сэкономить и время, и средства.