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Близится пожароопасный сезон

02 ноября 2006 15:01
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В Беларуси в этом году на подготовку к зиме жилья малоимущих граждан выделено 16 млрд. рублей. Эти средства пошли на ремонт электропроводки, печей и установку автономных пожарных извещателей. Сотрудники МЧС отмечают, что с начала года количество пожаров в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого - снизилось почти на 4%, более чем на 7% уменьшилась количество погибших. В то же время по статистике более 80% от общего числа пожаров происходит в жилом секторе, особенно в сельской местности.
# общество

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