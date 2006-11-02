Близится пожароопасный сезон

В Беларуси в этом году на подготовку к зиме жилья малоимущих граждан выделено 16 млрд. рублей. Эти средства пошли на ремонт электропроводки, печей и установку автономных пожарных извещателей. Сотрудники МЧС отмечают, что с начала года количество пожаров в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого - снизилось почти на 4%, более чем на 7% уменьшилась количество погибших. В то же время по статистике более 80% от общего числа пожаров происходит в жилом секторе, особенно в сельской местности.