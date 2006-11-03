Прямой эфир

Военный факультет БГУ отмечает юбилей

03 ноября 2006 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первая военная кафедра в Беларуси на базе вуза была образована в 1926 году. Но в факультет она была переименована только три года назад. В течение пяти лет внештатным преподавателем кафедры был прославленный военачальник Георгий Константинович Жуков. Сегодня военный факультет - структурное подразделение Белгосуниверситета. Здесь готовят кадры для Вооруженных Сил и для других воинских формирований республики. Планируется, что в торжествах по случаю 80-летия факультета примут участие ректор БГУ профессор Стражев, министр обороны Леонид Мальцев и другие официальные лица.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 ноября 2006 15:09

Во всемирной сети зарегистрирован 100-миллионный сайт

02 ноября 2006 15:01

Близится пожароопасный сезон

02 ноября 2006 13:00

Белорусские студенческие отряды подводят итоги летней трудовой кампании