Военный факультет БГУ отмечает юбилей

Первая военная кафедра в Беларуси на базе вуза была образована в 1926 году. Но в факультет она была переименована только три года назад. В течение пяти лет внештатным преподавателем кафедры был прославленный военачальник Георгий Константинович Жуков. Сегодня военный факультет - структурное подразделение Белгосуниверситета. Здесь готовят кадры для Вооруженных Сил и для других воинских формирований республики. Планируется, что в торжествах по случаю 80-летия факультета примут участие ректор БГУ профессор Стражев, министр обороны Леонид Мальцев и другие официальные лица.